Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

Сейчас застройщик предлагает к покупке квартиры во 2-й и 3-й очередях строительства. Это подъезды со 2-го по 7-й. Вторую очередь планируют закончить к 2022 году, а третью – к декабрю 2023-го. И если во второй очереди (работа по ее возведению уже началась) свободных квартир уже немного, то в третьей (к ней строители приступят в ближайшее время) – выбор достаточно велик. Так, недавно в продажу поступили «евродвушки» (208 квартир общей площадью от 40 «квадратов») и «евротрешки» (169 квартир общей площадью от 57 «квадратов») из третьей очереди. В декларации стоимость метра указана как 1480 долларов, но по соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка либо рассрочка. Так на сайте застройщика указано, что стоимость однокомнатной квартиры (так называемой «евродвушки» составляет 56 тысяч долларов ($1350 за метр), а двухкомнатной («евротрешки») – 72 тысячи долларов ($1250 за метр).