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Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
10.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Возле станции метро «Михалово» с весны прошлого года растет монолитно-каркасный жилой комплекс. «Умный» многоквартирный дом рядом с проспектами Дзержинского и Жукова возводит застройщик «Никапроект». По плану квартиры в первой очереди строительства
Напомним, что первая очередь строительства представляет собой один 14-этажный подъезд с площадками для парковки автомобилей, велопарковой, площадкой для игр детей. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры: 52 однокомнатные, 39 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. Большинство из них, к слову, по информации застройщика уже проданы. Так, на мой запрос о небольшой «двушке» мне смогли предложить последнюю «евродвушку» в 63 «квадрата» по стоимости в 75 тысяч долларов со стопроцентной оплатой.
Первоначально квартиры тут можно было
Сейчас застройщик предлагает к покупке квартиры во 2-й и 3-й очередях строительства. Это подъезды со 2-го по 7-й. Вторую очередь планируют закончить к 2022 году, а третью – к декабрю 2023-го. И если во второй очереди (работа по ее возведению уже началась) свободных квартир уже немного, то в третьей (к ней строители приступят в ближайшее время) – выбор достаточно велик. Так, недавно в продажу
Будут в доме и встроенные помещения общественного назначения. В январе застройщик
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Возле станции метро «Михалово» с весны прошлого года растет монолитно-каркасный жилой комплекс. «Умный» многоквартирный дом рядом с проспектами Дзержинского...
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