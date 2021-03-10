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Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

10.03.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Возле станции метро «Михалово» с весны прошлого года растет монолитно-каркасный жилой комплекс. «Умный» многоквартирный дом рядом с проспектами Дзержинского и Жукова возводит застройщик «Никапроект». По плану квартиры в первой очереди строительства ЖК «Смарт» должны быть сданы уже через несколько месяцев. Летом прошлого года, когда мы посещали стройку, работа велась на уровне 3-4 этажей. На днях мы вновь побывали на улице Прилукской и посмотрели, как продвигается строительство.

Что ж, на данный момент одну из частей новостройки уже отлично видно с проспекта Дзержинского. Несмотря на то, что многоэтажка растет в окружении тихой усадебной застройки, совсем неподалеку – оживленная трасса и сразу две станции метро.

Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

Напомним, что первая очередь строительства представляет собой один 14-этажный подъезд с площадками для парковки автомобилей, велопарковой, площадкой для игр детей. Всего в первой очереди строительства представлены 104 квартиры: 52 однокомнатные, 39 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. Большинство из них, к слову, по информации застройщика уже проданы. Так, на мой запрос о небольшой «двушке» мне смогли предложить последнюю «евродвушку» в 63 «квадрата» по стоимости в 75 тысяч долларов со стопроцентной оплатой.

Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

Первоначально квартиры тут можно было купить по цене $1480 за квадратный метр. Затем стоимость варьировалась от 1200 до 1350 долларов за «квадрат».

Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

Сейчас застройщик предлагает к покупке квартиры во 2-й и 3-й очередях строительства. Это подъезды со 2-го по 7-й. Вторую очередь планируют закончить к 2022 году, а третью – к декабрю 2023-го. И если во второй очереди (работа по ее возведению уже началась) свободных квартир уже немного, то в третьей (к ней строители приступят в ближайшее время) – выбор достаточно велик. Так, недавно в продажу поступили «евродвушки» (208 квартир общей площадью от 40 «квадратов») и «евротрешки» (169 квартир общей площадью от 57 «квадратов») из третьей очереди. В декларации стоимость метра указана как 1480 долларов, но по соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка либо рассрочка. Так на сайте застройщика указано, что стоимость однокомнатной квартиры (так называемой «евродвушки» составляет 56 тысяч долларов ($1350 за метр), а двухкомнатной («евротрешки») – 72 тысячи долларов ($1250 за метр).

Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

Будут в доме и встроенные помещения общественного назначения. В январе застройщик продавал два встроенных помещения на первом этаже по стоимости в $1500 за «квадрат».

Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской
Почти готов один подъезд из семи. Как продвигается стройка ЖК Smart на Прилукской

 
 
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Возле станции метро «Михалово» с весны прошлого года растет монолитно-каркасный жилой комплекс. «Умный» многоквартирный дом рядом с проспектами Дзержинского...
 
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