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В МИД Украины назвали «вздором» и «заезженной мантрой» утверждения КГБ Беларуси об оружии
10.03.2021 14:13 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Киеве назвали «полнейшим вздором» заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, что с Украины поставляется «оружие для терактов». Об этом
«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об „оружии с Украины“. Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.
Напомним, накануне председатель КГБ Беларуси Тертель
«Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», — сообщил Тертель.
Ранее Киев уже неоднократно
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«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии с Украины". Власти в...
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