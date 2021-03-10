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В МИД Украины назвали «вздором» и «заезженной мантрой» утверждения КГБ Беларуси об оружии

10.03.2021 14:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Киеве назвали «полнейшим вздором» заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля, что с Украины поставляется «оружие для терактов». Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.


Фото: Reuters

«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об „оружии с Украины“. Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом», — подчеркнул пресс-секретарь МИД Украины.

Напомним, накануне председатель КГБ Беларуси Тертель заявил, что с территории Украины большими партиями доставляется оружие для последующего использования с целью дестабилизации ситуации.

«Мы видим, что с территории Украины большие партии оружия доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации. Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения», — сообщил Тертель.

Ранее Киев уже неоднократно опровергал слова белорусских властей об оружии с территории Украины.

 
 
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«Полнейший вздор, который уже не первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии с Украины". Власти в...
 
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