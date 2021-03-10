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Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
10.03.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на торгах во вторник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 61 копейку, евро - 3 рубля и 10 копеек. И 3 рубля 52 копейки стоят 100 российских.
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Доллар и евро на торгах во вторник подешевели, российский рубль подорожал. Итак, доллар стоит 2 рубля 61 копейку, евро - 3 рубля и 10 копеек. И 3 рубля 52 копейки стоят 100...
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