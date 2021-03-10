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Госатомнадзор объяснил, зачем отключили первый энергоблок БелАЭС
10.03.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. При вводе энергетического блока атомной станции в эксплуатацию проводится огромное количество проверок, заявил начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Виген Марухян.
Ранее стало известно, что на среду, 10 марта,
"При этом должны быть получены результаты, которые обоснованы в проекте БелАЭС. Некоторые испытания могут повторяться, не исключены отключения от сети", - цитирует представителя Госатомнадзора БелТА.
© Sputnik / Виталий Аньков
По словам Вигена Марухяна, испытания нужны, чтобы энергоблок атомной станции был доведен вместе с оборудованием и системами до значений, которые предусмотрены проектом БелАЭС.
"Пока они не будут завершены успешно, естественно, на следующий этап станция переходить не может. В этот период отключения от сети должны восприниматься нормально", - пояснил он.
В последний раз первый энергоблок отключали от сети 20 февраля, отключение было плановым. 8 марта энерглоблок
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Специалисты проводят на первом энергоблоке атомной станции исследования, чтобы определить характеристики активной зоны реактора.
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