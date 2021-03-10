Госатомнадзор объяснил, зачем отключили первый энергоблок БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. При вводе энергетического блока атомной станции в эксплуатацию проводится огромное количество проверок, заявил начальник управления регулирования ядерной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Виген Марухян.

Ранее стало известно, что на среду, 10 марта, запланировано отключение от сети первого энергоблока БелАЭС. Профильное ведомство объяснило это необходимостью проведения специальных исследований.

"При этом должны быть получены результаты, которые обоснованы в проекте БелАЭС. Некоторые испытания могут повторяться, не исключены отключения от сети", - цитирует представителя Госатомнадзора БелТА.

По словам Вигена Марухяна, испытания нужны, чтобы энергоблок атомной станции был доведен вместе с оборудованием и системами до значений, которые предусмотрены проектом БелАЭС.

"Пока они не будут завершены успешно, естественно, на следующий этап станция переходить не может. В этот период отключения от сети должны восприниматься нормально", - пояснил он.

В последний раз первый энергоблок отключали от сети 20 февраля, отключение было плановым. 8 марта энерглоблок возобновил работу . Перед включением в сеть ряд Telegram-каналов сообщили о сбое в работе системы охлаждения первого энергоблока станции. В Минэнерго опровергли эту информацию, заявив, что БелАЭС работает в штатном режиме .