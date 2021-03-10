Оршанский авиаремонтный завод нашел партнера в России. «Мотор Сич» ждет национализация в Украине

Источник материала: Tut.by

Питерский «ОДК-Климов» заявил, что откроет центр ремонта двигателей на базе Оршанского авиаремонтного завода. Таким образом белорусское предприятие нашло нового партнера в области моторостроения. Бывшему партнеру и акционеру ОАРЗ украинской компании «Мотор Сич» на родине грозит национализация на фоне давления Китая и США.



Фото: missiles2go.ru

Недавно АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех") и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» подписали соглашение о сотрудничестве и дорожную карту реализации проекта по организации сервисного центра на базе белорусского предприятия. Это позволит «выстроить эффективную систему послепродажного обслуживания силовых установок вертолетов, повысить их летную годность, а также полностью покрыть потребности Беларуси в ремонте двигателей». Общий парк вертолетной техники страны с двигателями разработки «ОДК-Климов» насчитывает более 45 машин.

Перед заключением соглашения специалисты российской компании провели предварительный осмотр помещений завода в Орше. По результатам визита была подтверждена возможность выполнения средних ремонтов вертолетных двигателей на базе ОАРЗ, говорится в сообщении «ОДК-Климов».

Средний ремонт предполагает восстановление работоспособности двигателя при возникновении неисправности до выработки установленного ресурса. В рамках сотрудничества «ОДК-Климов» будет осуществлять ремонт техники, поставлять специальную оснастку, запасные части, детали и узлы. Со стороны «Оршанского авиаремонтного завода» будет предоставлен вспомогательный персонал для сопровождения работ.

В этом контексте стоит напомнить, что на протяжении 6 лет украинский производитель двигателей для авиатехники «Мотор Сич» был партнером и акционером ОАРЗ. Однако в 2018 году оршанский завод вернулся под контроль белорусского государства. Власти были недовольны работой украинского акционера. Ситуацию усугубили российско-украинские санкции в отношении оборонной продукции на фоне аннексии Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. Дело в том, что российский рынок был ключевым для «Мотор Сич».

После событий 2014 года «Ростех» был вынужден вложить около 2 млрд российских рублей в модернизацию «ОДК-Климов». Как итог, сегодня холдинг «Вертолеты России» ставит питерские двигатели, хотя еще по контракту 2011 года «Мотор Сич» должен был передавать ежегодно 250−270 моторов на сумму 1,5 млрд долларов. Тогда степень российской локализации составляла всего 10%.

В 2016 году экс-депутат Верховной рады, генеральный директор «Мотор Сич» еще с советских времен Вячеслав Богуслаев решил продать контрольный пакет акций запорожского предприятия китайским компаниям во главе с бизнесменом Ван Цзином. «Мотор Сич» было предоставлено финансирование в размере 100 млн долларов на 10 лет под 0,3% годовых, а внесение еще 150 млн долларов стало невозможным после ареста акций предприятия Службой безопасности Украины. Ван Цзин также утверждает, что украинская сторона фактически сорвала разработанный в 2018 году план бесплатной передачи 25% акций «Мотор Сич» государственному «Укроборонпрому» с выделением еще 100 млн долларов.

Из-за этой сделки обострилось противостояние между США и Китаем вокруг «Мотор Сич», пишет DW . В середине января Вашингтон ввел санкции против китайских покупателей запорожского авиазавода. Власти США называют компании Ван Цзина подконтрольными китайским властям. «Китайское правительство ускоряет военное развитие, в частности за счет своей агрессивной политики получения и воспроизведения чувствительных технологий, необходимых для дальнейшей милитаризации страны», — говорится в заявлении, обнародованном министерством торговли США.

Украина также ввела санкции против китайских инвесторов. Комментируя введение санкций, президент Владимир Зеленский отмечал, что государство не может себе позволить продавать контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий другой стране.

2 февраля Пекин по дипломатическим каналам передал в Киев ноту. Днем ранее спикер министерства иностранных дел Китая призвал Украину «защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов». В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины на сумму 3,5 млрд долларов.

Наибольший интерес для Пекина, по мнению, экспертов, представляют не столько производственные мощности «Мотор Сич», сколько технологии. По ним Китай смог бы построить свои двигатели для военных вертолетов с ударными возможностями. Из Китая такая техника может экспортироваться в другие страны, которые считают США своими противниками, к примеру в Иран. Именно этому и хотят помешать в Вашингтоне.

В ближайшее время в парламент Украины будет внесен законопроект о национализации «Мотор Сич», заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Богуслаев, выступая перед депутатами парламента, обвинил китайских инвесторов в нарушении инвестобязательств, но призвал решить конфликт цивилизованно, оставив китайцам 35%-ный пакет акций, а контроль над предприятием передать государству. Потеря двух ключевых рынков сбыта может дорого обойтись «Мотор Сич».