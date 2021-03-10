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Оршанский авиаремонтный завод нашел партнера в России. «Мотор Сич» ждет национализация в Украине
10.03.2021 15:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Питерский «ОДК-Климов» заявил, что откроет центр ремонта двигателей на базе Оршанского авиаремонтного завода. Таким образом белорусское предприятие нашло нового партнера в области моторостроения. Бывшему партнеру и акционеру ОАРЗ украинской компании «Мотор Сич» на родине грозит национализация на фоне давления Китая и США.
Недавно АО «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации "Ростех") и ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»
Перед заключением соглашения специалисты российской компании провели предварительный осмотр помещений завода в Орше. По результатам визита была подтверждена возможность выполнения средних ремонтов вертолетных двигателей на базе ОАРЗ, говорится в сообщении «ОДК-Климов».
Средний ремонт предполагает восстановление работоспособности двигателя при возникновении неисправности до выработки установленного ресурса. В рамках сотрудничества «ОДК-Климов» будет осуществлять ремонт техники, поставлять специальную оснастку, запасные части, детали и узлы. Со стороны «Оршанского авиаремонтного завода» будет предоставлен вспомогательный персонал для сопровождения работ.
В этом контексте стоит напомнить, что на протяжении 6 лет украинский производитель двигателей для авиатехники «Мотор Сич» был партнером и акционером ОАРЗ. Однако в 2018 году оршанский завод
После событий 2014 года «Ростех» был вынужден вложить около 2 млрд российских рублей в модернизацию «ОДК-Климов». Как итог, сегодня холдинг «Вертолеты России» ставит питерские двигатели, хотя еще по контракту 2011 года «Мотор Сич» должен был передавать ежегодно 250−270 моторов на сумму 1,5 млрд долларов. Тогда степень российской локализации составляла всего 10%.
В 2016 году экс-депутат Верховной рады, генеральный директор «Мотор Сич» еще с советских времен Вячеслав Богуслаев решил продать контрольный пакет акций запорожского предприятия китайским компаниям во главе с бизнесменом Ван Цзином. «Мотор Сич» было предоставлено финансирование в размере 100 млн долларов на 10 лет под 0,3% годовых, а внесение еще 150 млн долларов стало невозможным после ареста акций предприятия Службой безопасности Украины. Ван Цзин также утверждает, что украинская сторона фактически сорвала разработанный в 2018 году план бесплатной передачи 25% акций «Мотор Сич» государственному «Укроборонпрому» с выделением еще 100 млн долларов.
Из-за этой сделки обострилось
Украина также ввела санкции против китайских инвесторов. Комментируя введение санкций, президент Владимир Зеленский отмечал, что государство не может себе позволить продавать контрольный пакет акций стратегических оборонных предприятий другой стране.
2 февраля Пекин по дипломатическим каналам передал в Киев ноту. Днем ранее спикер министерства иностранных дел Китая призвал Украину «защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов». В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич»
Наибольший интерес для Пекина, по мнению, экспертов, представляют не столько производственные мощности «Мотор Сич», сколько технологии. По ним Китай смог бы построить свои двигатели для военных вертолетов с ударными возможностями. Из Китая такая техника может экспортироваться в другие страны, которые считают США своими противниками, к примеру в Иран. Именно этому и хотят помешать в Вашингтоне.
В ближайшее время в парламент Украины будет внесен законопроект о национализации «Мотор Сич»,
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Питерский «ОДК-Климов» заявил, что откроет центр ремонта двигателей на базе Оршанского авиаремонтного завода. Таким образом белорусское предприятие нашло нового...
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