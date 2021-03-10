Против главы ОГП возбудили уголовное дело за разглашение данных следствия

Источник материала: Tut.by

Против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса («Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания»).



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в феврале на Козлова составили протокол по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и дали 15 суток после того, как он третий раз подряд отказался давать подписку о неразглашении во время допроса в Следственном комитете по делу Координационного совета. По этому делу глава ОГП проходит в качестве свидетеля.

Как рассказал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.

— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, я не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого я не знаю, и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.

Санкция статьи 407 предусматривает штраф или арест.