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Против главы ОГП возбудили уголовное дело за разглашение данных следствия
10.03.2021 15:42 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Против главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 407 Уголовного кодекса («Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания»).
Напомним, в феврале на Козлова
Как рассказал TUT.BY Николай Козлов, уголовное дело возбудили именно из-за дела Координационного совета.
— Это связано с делом против Координационного совета, на допросы по нему меня в качестве свидетеля вызывали три раза. Что я там мог разгласить, я не знаю. Ничего сколько-нибудь секретного разгласить я не мог, потому что ничего такого я не знаю, и был аккуратен в этом смысле. Единственное, что я мог разгласить, это то, что дело сфабриковано, но это и так и все знают, что невиновные люди сидят — все знают. Это единственный секрет полишинеля, который я мог разгласить. Я нахожусь в Минске, я намерен посетить следователя и все выяснить, — рассказал Козлов.
Санкция статьи 407 предусматривает штраф или арест.
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Уголовное дело возбудили из-за дела Координационного совета, в котором Николай Козлов фигурирует в качестве свидетеля.
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