В МТС рассказали о масштабном проекте по запуску 4G-связи по всей стране

Охват территории сетью 4G МТС в Гомельской области сопоставим с покрытием 3G. Следующий этап проекта — обеспечить 4G-связью по технологии LTE-800 всю территорию Могилевской, Минской и Витебской областей. Масштабирование 4G-сети в регионах планируется завершить к 2023 году.

Основным digital-трендом в 2020-м стал рост потребления интернет-трафика. Объем использования интернета на смартфонах в сети МТС в сравнении с 2019-м вырос практически в полтора раза, на 43,6 %, в LTE-сети этот показатель увеличился на 56,6 %.

Расширение сети 4G и динамика потребления дата-услуг обеспечили рост ключевых бизнес-показателей МТС по итогам 2020 года, абонентская база оператора также демонстрировала рост, достигнув 5,7 миллиона абонентов.

Облако МТС

В сегменте В2В самым активно развивающимся направлением являются облачные решения, выручка от которых в 2020-м выросла в 4 раза. Предлагая бизнесу инновационные сервисы, необходимые вычислительные ресурсы и обеспечивая безопасность на базе своей виртуальной инфраструктуры, МТС является тем драйвером, который помогает компаниям оптимизировать затраты и добиться роста производительности.

МТС Cloud предоставляет услуги по созданию частных и гибридных облаков, на базе IaaS мы оказываем услуги аварийного восстановления и резервного копирования. В 2020-м были запущены услуги SD-WAN, BaaS, DRaaS.

Один из успешных кейсов — миграция в облако МТС инфраструктуры торговой сети 21vek.by. МТС Cloud оперативно предоставил клиенту виртуальную инфраструктуру, соответствующую требованиям одной из самых крупных площадок e-commerce в Беларуси, проект полностью функционирует в облаке, что позволило компании-заказчику оперативно обработать заказы с пиковой нагрузкой до 30000 обращений в минуту. Среди клиентов МТС Cloud также банковский сектор, торговые сети, страховые агентства, промышленные и другие предприятия.

В 2020-м МТС запустил собственный дата-центр в Минске, уровень отказоустойчивости которого аналогичен требованиям Tier III, а среднегодовой показатель энергетической эффективности (PUE) – 1,28. В центре обработки данных будут развивать несколько направлений. Прежде всего, это размещение серверного и сетевого оборудования МТС. Дополнительно МТС предлагает арендовать виртуальные ресурсы в качестве сервиса (IaaS).

Услуги NB-IoT

МТС продолжает развивать сеть NB-IoT для интернета вещей. Этот стандарт связи позволяет множеству устройств одновременно обмениваться данными в режиме онлайн, собирать и обрабатывать информацию удаленно и таким образом оптимизировать процессы. Счетчики для удаленного мониторинга потребления газа с SIM-чипами МТС в рамках пилотов работают на объектах газоснабжения Минска, Витебска, Могилева, Гродно, Бреста и Брестской области.

Показания удаленно собираются и отправляются по сети оператора на IoT-платформу облака МТС. Там данные хранятся и обрабатываются, далее информация передается в учетную и биллинговую системы предприятий. С помощью интернета вещей также осуществляется мониторинг воды и электроэнергии в Минске, Гомеле, Бресте и Гродно.

Кроме того, в 2020-м МТС совместно с производителем белорусского оптико-электронного приборостроения «БелОМО» начали производство счетчиков учета газа с возможностью удаленного мониторинга данных по технологии NB-IoT. Сегмент ЖКХ — одно из приоритетных направлений для использования интернета вещей.

На основе концепции интернета вещей МТС предложил решение для управления молочной фермой на одном из сельхозпредприятий Витебской области. В рамках пилота более 120 коров обеспечили «умными» ошейниками с радиомодулями для дистанционного мониторинга основных показателей их здоровья.

Решение для сельского хозяйства на основе технологии NB-IoT разработано совместно с китайской компанией AOTOSO. Подобный опыт внедрен на фермах Китая, Великобритании, России, Чехии, США и других.

Один из успешных кейсов в городской среде — МТС подключил к интернету вещей шеринг электросамокатов в Минске. Технология позволяет в режиме онлайн определять местоположение транспортных средств даже в плотной городской застройке, их состояние, например, уровень заряда батареи, статус поездки или ожидания.

FinTech: решения МТС

Продолжая движение в сторону диверсификации деятельности, в 2020 году МТС развивал сервис МТС Деньги, в котором лицевой счет абонента трансформируется в аналог банковского счета и позволяет совершать платежи за товары и услуги, в том числе через ЕРИП за счет средств на балансе смартфона. В 2020 году в сервисе реализована возможность онлайн-оформления страховых полисов, депозитов, P2P переводов на карту и по номеру телефона, проведена полная кастомизация интерфейса мобильного приложения МТС Деньги.

В сфере FinTech видим перспективу в реализации проектов по таким направлениям, как удаленная идентификация, развитие платежного и расчетного пространства, Big Data.

Развитие LTE-сети

Несмотря на глобальную цифровизацию, голосовая связь и мобильный интернет остаются основными сервисами МТС. Построение качественной сети и расширение покрытия LTE — ключевые направления деятельности компании. Технологию LTE МТС развивает совместно с инфраструктурным оператором beCloud. За год количество базовых станций LTE в сравнении с 2019-м выросло более чем на 20%. В 2020-м МТС начал использовать новый диапазон LTE-800 в Гомельской области.

Использование 4G на частоте 800 МГц позволило обеспечить высокоскоростной связью более широкие территории, в том числе пригород, удаленные деревни, автомагистрали. В итоге охват территории сетью 4G в Гомельской области сопоставим с покрытием 3G. Следующий этап проекта — обеспечить 4G-связью по технологии LTE-800 всю территорию Могилевской, Минской и Витебской областей. Масштабирование 4G-сети в регионах планируется завершить к 2023 году.

Сегодня мобильная связь МТС охватывает более 98 % территории страны, на которой проживает 99,90 % населения Беларуси.

В 2020-м МТС протестировал автономную сеть 5G SA (standalone). Во время тестов специалистам удалось разогнать скорости до рекордных в своей тестовой зоне — 1,472 Гбит/сек. Демонстрационная зона была развернута в комплексе «Минск-арена», передовую сеть построили на собственной инфраструктуре с использованием оборудования Huawei. В перспективе внедрение технологии 5G ускорит переход к массовому использованию IoT-устройств в области энергетики, здравоохранения, промышленности и ЖКХ, управления роботизированными устройствами.

Тарифные предложения

Одно из стратегических направлений МТС — создание конвергентных услуг, что позволяет сконцентрироваться на потребностях абонента и предоставить выгодные условия при использовании комплекса продуктов. Для b2c-клиентов услуга «X7» для пользователей проводного интернета, в рамках которой абоненты могут дополнительно подключить до четырех SIM-карт с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети.

Среди тарифных предложений драйвером роста мобильной интернет-аудитории является популярный тариф «Безлимитище +». Кроме неограниченной по объему скорости интернета предложение позволяет бесплатно пользоваться сервисом МТС ТВ или онлайн-кинотеатром ivi. Тариф ориентирован на быстрорастущий сегмент пользователей смартфонов и отвечает потребностям абонентов.

Социальная ответственность и КСО-проекты

В рамках ситуации с COVID-19 МТС предоставил медикам бесплатный дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также передал партию планшетов для оперативного обмена информаций с коллегами. Открыт благотворительный USSD-номер для помощи медикам в борьбе с COVID-19. Кроме того, в ходе совместной инициативы компании МТС и Белорусского Общества Красного Креста более 12 тысяч пожилых людей получили помощь с доставкой предметов первой необходимости.

В 2020-м МТС и Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ стали активно работать с темой профилактики кибербуллинга среди детей и подростков в рамках совместной информационной кампании «За безопасное детство», также в приложении «Мой МТС» реализована возможность фандрайзинга с помощью USSD-номера в поддержку онлайн-консультирования психологами детей, столкнувшихся с кибербуллингом.

В рамках сотрудничества с Министерством образования выпущена серия видеороликов для старшеклассников и абитуриентов для повторения учебного материала к централизованному тестированию. Видеоконтент собрал более 62-х тысяч просмотров.

МТС запустил бесплатный онлайн-курс #НаучиСвоихБлизких по интернет-грамотности для людей старшего возраста. Курс включает практические задания и образовательные ролики.

Кроме собственных инициатив мобильный оператор поддержал и другие социальные проекты в сфере образования, культуры и спорта.