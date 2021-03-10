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МНС отчиталось, сколько налогов заплатили казино и букмекеры за 2020 год
10.03.2021 17:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. По состоянию на 1 января текущего года сумма фактического поступления в бюджет налога на игорный бизнес составила 39,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства по налогам и сборам.
"Фактическое поступление подоходного налога с физических лиц, исчисленного с доходов в виде выигрышей, полученных от организаций, осуществляющих деятельность в сфере игорного бизнеса, составило 37,6 миллиона рублей", - отметили в МНС.
В настоящее время специальные лицензии на право заниматься деятельностью в сфере игорного бизнеса выданы 117 юридическим лицам. При этом в Беларуси подобной деятельностью фактически занимались только 103 лицензиата.
Интересно, что в белорусской юрисдикции работали 2 виртуальных игорных заведения и 295 наземных игорных заведений. Всего в республике работало 26 казино, залов игровых автоматов – 195, и букмекерских контор – 102.
В МНС также обратили внимание, что к специальной компьютерной кассовой системе подключены 6 212 объектов игорного бизнеса, в том числе 134 игровых стола, 5 975 игровых автоматов, 103 кассы букмекерских контор.
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Всего в белорусской специальной компьютерной кассовой системе состояло более 6 тысяч объектов налогообложения, связанных с игорным бизнесом.
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