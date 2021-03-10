ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инфляция в Беларуси в феврале выросла почти на 2%

10.03.2021 17:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале текущего года по сравнению с январем составил 101,9%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Нацбанк объяснил причины превышения прогноза по инфляции

В сравнении с декабрем 2020 года данный показатель увеличился на 3,1%. В целом за прошедший год инфляция в Беларуси выросла на 7,4%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 101,1%, с декабрем 2020 года – 102%", – рассказали в Белстате.

Цены на продовольственные товары в среднем увеличились за отчетный период на 1,8%, в годовом выражении – на 8,7%.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 1,1%. При этом по отношению к февралю 2020 года они подорожали на 9,4%.

Услуги в белорусской экономике за февраль стали выше в цене в среднем на 3,4%, а в годовом выражении – на 9,2%.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость товаров и услуг за отчетный период выросла значительно, что особенно заметно в годовом выражении.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь в январе 2021 года наторговала почти на 5 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by