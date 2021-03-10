Инфляция в Беларуси в феврале выросла почти на 2%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале текущего года по сравнению с январем составил 101,9%, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета Беларуси.

В сравнении с декабрем 2020 года данный показатель увеличился на 3,1%. В целом за прошедший год инфляция в Беларуси выросла на 7,4%.

"Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 101,1%, с декабрем 2020 года – 102%", – рассказали в Белстате.

Цены на продовольственные товары в среднем увеличились за отчетный период на 1,8%, в годовом выражении – на 8,7%.

Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 1,1%. При этом по отношению к февралю 2020 года они подорожали на 9,4%.

Услуги в белорусской экономике за февраль стали выше в цене в среднем на 3,4%, а в годовом выражении – на 9,2%.

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