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Беларусь в январе 2021 года наторговала почти на 5 миллиардов долларов
10.03.2021 17:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 10 мар – Sputnik. Внешнеторговый оборот товаров Беларуси в январе текущего года составил 4860 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
При этом экспорт белорусской продукции составил 2434,7 миллиона долларов, а импорт иностранной – 2425,3 миллиона.
Таким образом, положительное сальдо торговли товарами белорусского производства в первый месяц 2021 года сложилось в размере 9,4 миллиона долларов.
"К уровню января 2020 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 114,4%, экспорт – 119,3%, импорт – 109,9%", – уточнили в Белстате.
При этом в профильном ведомстве обратили внимание, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в натуральном выражении экспортные поставки товаров увеличились на 24,4%, а импортные – на 7,7%. Средние цены экспорта снизились на 4,1%, импорта – возросли на 2,1%.
Ранее стало известно, что в прошедшем году внешнеторговый оборот товаров составил 61,659 миллиарда долларов, в том числе экспорт – 29,040 миллиарда, импорт – 32,618 миллиарда.
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Внешняя торговля товарами для белорусской экономики в начале года продемонстрировала положительное сальдо, хотя обычно этот показатель уходит в минус.
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