ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский опыт в отслеживании транзита пригодился в ЕАЭС

10.03.2021 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Опыт Беларуси учтен при разработке соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В среду член коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский обсудили вопросы создания в ЕАЭС единой системы таможенного транзита и определения общего порядка применения навигационных пломб.

Сейчас в ЕАЭС активно идет работа по созданию единой системы таможенного транзита и применения навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Глава белорусского ведомства отметил, что при создании этого проекта был учтен опыт Беларуси.

"Также обсуждались вопросы определения видов транспорта и категорий товаров, в отношении которых будут применяться навигационные пломбы, и состав сведений, содержащихся в навигационной пломбе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Панкратова, единая система таможенного транзита товаров в ЕАЭС должна строиться на взаимовыгодной основе, а транзитные перевозки по таможенной территории Союза должны стать привлекательными для третьих стран.

© Sputnik / Алексей Куденко
Беларусь присоединяется к проекту ЕАЭС "Путешествую без COVID-19"

Ранее Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, но Армении уведомление пока не поступало.

Что такое навигационные пломбы?

Навигационные пломбы используют для отслеживания транзитных перевозок товаров. Проект начал внедряться на территории ЕАЭС с конца 2017 года и хорошо себя зарекомендовал. Благодаря им в режиме реального времени можно наблюдать за местоположением большегрузов. Использование навигационных пломб способствует безопасной транспортировке транзитных грузов и позволяет сэкономить время и избежать лишних осмотров.

Систему слежения разработал национальный оператор совместно с ГТК. Кроме того таможенники доработали свою информационную систему.

В Государственном таможенном комитете ранее рассказывали, что для оперативного отслеживания маршрутов автомобилей международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно работает система мониторинга транзита. С помощью навигационных пломб уже отследили более 36 тысяч перевозок. В ведомстве подчеркнули, что пломбы поддерживают различные спутниковые системы, в том числе и российскую ГЛОНАСС.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Навигационные пломбы используют для отслеживания транзитных перевозок товаров, запустили проект на территории Беларуси и других стран ЕАЭС в конце 2017 года.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Россия снизили продуктовый товарооборот в 2020 году почти на 3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by