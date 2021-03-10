Белорусский опыт в отслеживании транзита пригодился в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Опыт Беларуси учтен при разработке соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

В среду член коллегии по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов и председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский обсудили вопросы создания в ЕАЭС единой системы таможенного транзита и определения общего порядка применения навигационных пломб.

Сейчас в ЕАЭС активно идет работа по созданию единой системы таможенного транзита и применения навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Глава белорусского ведомства отметил, что при создании этого проекта был учтен опыт Беларуси.

"Также обсуждались вопросы определения видов транспорта и категорий товаров, в отношении которых будут применяться навигационные пломбы, и состав сведений, содержащихся в навигационной пломбе", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам Панкратова, единая система таможенного транзита товаров в ЕАЭС должна строиться на взаимовыгодной основе, а транзитные перевозки по таможенной территории Союза должны стать привлекательными для третьих стран.

Ранее Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия завершили внутригосударственное согласование проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, но Армении уведомление пока не поступало.

Что такое навигационные пломбы?

Навигационные пломбы используют для отслеживания транзитных перевозок товаров. Проект начал внедряться на территории ЕАЭС с конца 2017 года и хорошо себя зарекомендовал. Благодаря им в режиме реального времени можно наблюдать за местоположением большегрузов. Использование навигационных пломб способствует безопасной транспортировке транзитных грузов и позволяет сэкономить время и избежать лишних осмотров.

Систему слежения разработал национальный оператор совместно с ГТК. Кроме того таможенники доработали свою информационную систему.

В Государственном таможенном комитете ранее рассказывали, что для оперативного отслеживания маршрутов автомобилей международной перевозки в режиме реального времени внедрена и эффективно работает система мониторинга транзита. С помощью навигационных пломб уже отследили более 36 тысяч перевозок. В ведомстве подчеркнули, что пломбы поддерживают различные спутниковые системы, в том числе и российскую ГЛОНАСС.

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