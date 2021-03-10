Беларусь и Россия снизили продуктовый товарооборот в 2020 году почти на 3%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 10 мар – Sputnik. Российская Федерация является для Беларуси одним из основных партнеров, заявил министр сельского хозяйства Иван Крупко во время видеоконференции с российскими коллегами.

"Доля в структуре экспортных поставок в 2020 году составила 74,4%, а удельный вес российской продукции в общем объеме импорта продовольственных товаров в Беларусь составил 33,6% и вырос на 1,8%", - уточнили в пресс-службе Минсельхозпрода Беларуси.

При этом в профильном ведомстве отчитались, что мониторинг балансов спроса и предложения Союзного государства говорит о том, что планы поставок были выполнены обеими сторонами.

Экспорт и импорт в Союзном государстве

В прошлом году товарооборот Беларуси и России продуктам питания и сельскохозяйственной продукцией составил 5,7 миллиарда долларов, что говорит о снижении на 2,8% по отношению к 2019 году.

Специалисты в аграрной сфере уверены, что снижение обусловлено только внешним воздействием и носит временный характер, потому что пандемия повлияла на всю международную торговлю.

"В дальнейшем двустороннее торговое взаимодействие будет развиваться еще более активно. Наши министерства, как и прежде, находятся в постоянном контакте и обсуждают актуальные вопросы", - считает российский министр Дмитрий Патрушев.

По его словам, в прошлом году получилось найти компромисс по самым важным вопросам. В том числе, были согласованы балансы поставок сельхозпродукции на 2021 год и проработаны основные направления дальнейшей интеграции.

"Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Российскую Федерацию сложился в сумме 4,3 миллиарда долларов. Из Российской Федерации в 2020 году импортировано сельхозпродукции на 1,4 миллиарда долларов", - добавили в пресс-службе белорусского ведомства.

Интеграция аграриев Союзного государства

По информации пресс-службы, в прошлом году между Департаментом ветеринарного надзора и Россельхознадзором определен механизм взаимодействия информационных систем.

В частности, он позволяет осуществлять контроль за продукцией, следующей из Беларуси в адрес получателей из любой страны ЕАЭС. В марте этого года будет запущен соответствующий пилотный проект.

В настоящее время аграрные ведомства двух стран занимаются интеграцией информационных систем в области карантина растений. Специалисты уверены в успешном завершении данной работы.

Помимо этого, профильные министерства Беларуси и России взаимодействуют по вопросу вводимой в РФ обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции.

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