Переход к парламентской форме, БЧБ и без смертной казни. Команда Тихановской представила свой проект Конституции

Источник материала: Tut.by

Белорусская оппозиция разработала проект новой Конституции, который подразумевает переход государства с президентской формы правления на парламентскую. 10 марта состоялась пресс-конференция, посвященная проекту Конституции, и опубликован ее текст.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Парламент и президент

Главное отличие проекта Конституции, предложенной командой Тихановской, от действующей сейчас — переход государства с президентской формы правления на парламентскую: именно парламент будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

«Правительство, в свою очередь, будет отчитываться перед парламентом. Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства и ряд других», — заявил на пресс-конференции член рабочей группы по формированию проекта Конституции Валерий Жураковский.

В проекте Конституции отмечается, что президент избирается народом на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков в течение своей жизни. Также предлагается закрепить одну дату выборов — последнее воскресенье октября последнего года полномочий президента.

Местное самоуправление и независимый Нацбанк

В варианте, предложенном оппозицией также предлагается изменить подход к местному самоуправлению: руководителей местных исполкомов теперь будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих территорий.

Для создания независимой судебной системы оппозиция предлагает создать Национальный совет правосудия. Две трети его членов будет избираться съездом судей, а одна треть — коллегией адвокатов. Этот орган будет решать вопросы кадровых назначений судей.

Также предлагается усилить роль Национального банка, который будет самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики, не согласовывая ее с президентом или парламентом.

Язык, герб и флаг

В проекте Конституции в качестве государственных языков названы белорусский и русский языки, но с оговоркой.

«Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по расширению использования белорусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка», — говорится в проекте.

В качестве государственного флага в проекте оппозиции предлагается БЧБ, в качестве герба — «Погоня», в качестве девиза: «Жыве Беларусь!».

Образование и здравоохранение

В проекте Конституции, предложенного командой Тихановской сохраняется получение бесплатного дошкольного, среднего и профессионально-технического образования. Среднее специальное и высшее образование, как и в действующем варианте, может быть получено на конкурсной основе «за счет государственного финансирования» (в действующем варианте Конституции «бесплатно» — прим.TUT.BY).

Кроме того, в проекте прописаны академические свободы и автономии для вузов, а также право на создание органов студенческого самоуправления.

Что касается здравоохранения, как и в действующем варианте, белорусам гарантируется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения. В проекте также указано, что «государство создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания и медицинского страхования» (в действующем варианте — речь только о медицинском обслуживании.

Кроме того, в проекте Конституции смертная казнь запрещена.

Работа над Конституцией — оппозиции и властей

На пресс-конференции представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по вопросам конституционной реформы Анатолий Лебедько отметил, что сейчас перед рабочей группой стоит задача обсудить предлагаемые изменения с как можно большим числом белорусов. Этим группа планирует заниматься весной и летом, «чтобы к осени у нас был документ, который можно отправлять на голосование».

Подготовкой к изменению Конституции занимается и Александр Лукашенко. Выступая на Всебелорусском народном собрании в феврале этого года, он заявил, что новый проект Конституции будет доработан в течение года, а на референдум его вынесут в начале 2022 года. Позже глава ЦИК Лидия Ермошина сообщила , что оптимальной датой для проведения референдума будет декабрь 2021 год.