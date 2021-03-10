Сколько РФ заработает на кредите для БелАЭС

Источник материала: Tut.by

10 марта Госдума России ратифицировала протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Из опубликованных документов стали известны некоторые подробности нового договора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Межправительственное соглашение о строительстве АЭС в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту с российской компаний «Атомстройэкспорт». Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

Реструктуризацию кредита стали обсуждать после заявления Александра Лукашенко о выплате штрафных санкций за срыв сроков ввода БелАЭС. В качестве компромисса Минск предложил снизить процентную ставку по кредиту и отсрочить выплаты по нему до 5 лет. Согласно официальным документам, в октябре 2018 года вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко обратился к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой о пересмотре условий возврата кредита. В обоснование своей просьбы белорусская сторона сослалась на снижение уровня мировых цен на нефть и газ (что, по мнению Минска, повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта), а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год, говорится в материалах правительства России.

В Минфине России заявили , что «одновременно удлинить период использования средств кредита и уменьшить процентную ставку не соответствует финансовой теории». В итоге летом 2020 года главы правительств Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение. Москва продлила период использования кредита до конца 2022 года, перенесла дату начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года и заменила «смешанную» процентную ставку по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых. Согласно пояснительным документам, среднее значение процентной ставки по кредиту за весь прошедший период действия соглашения составило 4,11% годовых.

В правительстве России подчеркивают, что ставка 3,3% годовых на настоящий момент сопоставима со стоимостью заимствований РФ на международном рынке капитала на 15 лет.

Как следует из финансово-экономического обоснования к протоколу, в период 2021–2022 годов поступления в федеральный бюджет России сократятся на 906,3 млн долларов и составят 370,8 млн долларов; в период 2023–2037 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на 887 млн долларов и составят 7,557 млрд долларов. «В связи с этим ожидается, что начиная с 2021 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на 19,3 млн долларов и составит 7,927 млрд долларов», — говорится в пояснительных материалах. Делается уточнение, что данные расчеты приведены при условии, что новый протокол вступит в силу не позднее 30 марта 2021 года.

По состоянию на 1 сентября 2020 года Минск использовал кредит на сумму 4,5 млрд долларов. По данным «Росатома», прогнозная стоимость проекта по сооружению белорусской атомной электростанции, финансируемая в счет средств кредита, не превысит 6 млрд долларов.

В протоколе предусмотрены гарантии возврата средств в случае просрочки текущих платежей по кредиту. «В целях защиты интересов РФ как кредитора, с одной стороны, и стимулирования к недопущению накопления белорусской стороной просроченных обязательств, с другой, соглашение дополняется положениями, предусматривающими право российской стороны приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к платежу в случае длительного (более 90/180 календарных дней соответственно) непогашения белорусской стороной просроченной задолженности по любым предоставленным РФ государственным кредитам, а также кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития», — говорится в документе.