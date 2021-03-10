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Сколько РФ заработает на кредите для БелАЭС
10.03.2021 18:17 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
10 марта Госдума России ратифицировала протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Из
Межправительственное соглашение о строительстве АЭС в Островце в Гродненской области было подписано 25 ноября 2011 года. Оно предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. На эти цели Россия выдала Беларуси экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту с российской компаний «Атомстройэкспорт». Еще 10% оплачивает белорусская сторона.
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В Минфине России
В правительстве России подчеркивают, что ставка 3,3% годовых на настоящий момент сопоставима со стоимостью заимствований РФ на международном рынке капитала на 15 лет.
Как следует из финансово-экономического обоснования к протоколу, в период 2021–2022 годов поступления в федеральный бюджет России сократятся на 906,3 млн долларов и составят 370,8 млн долларов; в период 2023–2037 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на 887 млн долларов и составят 7,557 млрд долларов. «В связи с этим ожидается, что начиная с 2021 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению сократится на 19,3 млн долларов и составит 7,927 млрд долларов», — говорится в пояснительных материалах. Делается уточнение, что данные расчеты приведены при условии, что новый протокол вступит в силу не позднее 30 марта 2021 года.
По состоянию на 1 сентября 2020 года Минск использовал кредит на сумму 4,5 млрд долларов. По данным «Росатома», прогнозная стоимость проекта по сооружению белорусской атомной электростанции, финансируемая в счет средств кредита, не превысит 6 млрд долларов.
В протоколе предусмотрены гарантии возврата средств в случае просрочки текущих платежей по кредиту. «В целях защиты интересов РФ как кредитора, с одной стороны, и стимулирования к недопущению накопления белорусской стороной просроченных обязательств, с другой, соглашение дополняется положениями, предусматривающими право российской стороны приостановить использование кредита или объявить всю задолженность по соглашению срочной к платежу в случае длительного (более 90/180 календарных дней соответственно) непогашения белорусской стороной просроченной задолженности по любым предоставленным РФ государственным кредитам, а также кредитам Евразийского фонда стабилизации и развития», — говорится в документе.
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10 марта Госдума России ратифицировала протокол о новых условиях предоставления правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства...
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