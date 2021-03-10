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Перевалка белорусских нефтепродуктов началась на Петербургском нефтяном терминале
10.03.2021 18:21 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
ПНТ принял первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом
В Петербургский нефтяной терминал по железной дороге прибыл груз мазута объемом 3,6 тысяч тонн.
«По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла», - сказали в пресс-службе.
Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скригин отметил, что перевалка нефтепродуктов – высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты.
«ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», - цитирует пресс-служба слова Скигина.
Ранее
История вопроса
16 февраля Лукашенко
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля
В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту.
3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин
Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».
С 5 марта
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ПНТ принял первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 марта.
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