Перевалка белорусских нефтепродуктов началась на Петербургском нефтяном терминале

ПНТ принял первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 марта.

В Петербургский нефтяной терминал по железной дороге прибыл груз мазута объемом 3,6 тысяч тонн.

«По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла», - сказали в пресс-службе.

Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скригин отметил, что перевалка нефтепродуктов – высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты.

«ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», - цитирует пресс-служба слова Скигина.

Ранее сообщалось , что, по условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на "ПНТ" в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.

История вопроса

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту.

3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин заявил , что в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ.

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».