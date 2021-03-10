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Перевалка белорусских нефтепродуктов началась на Петербургском нефтяном терминале

10.03.2021 18:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

ПНТ принял первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 марта.

В Петербургский нефтяной терминал по железной дороге прибыл груз мазута объемом 3,6 тысяч тонн.

«По условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на ПНТ в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла», - сказали в пресс-службе.

Председатель совета директоров ПНТ Михаил Скригин отметил, что перевалка нефтепродуктов – высококонкурентный рынок, на котором ценятся долгосрочные контракты.

«ПНТ, как сервисная компания, оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Ранее у нашего терминала уже был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси», - цитирует пресс-служба слова Скигина.

Ранее сообщалось, что, по условиям договора, гарантированный объем поставок нефтепродуктов на "ПНТ" в 2021 году составит 680 тыс. тонн мазута и 130 тыс. тонн смесевого масла.

История вопроса

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту. 

3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин заявил, что в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ.

Межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».

С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. 6 марта первый состав въехал на территорию России.

 
Теги: Минск
 
 
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ПНТ принял первую партию нефтепродуктов из Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе компании 10 марта.
 
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