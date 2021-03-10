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Польша ответила на высылку своего консула из Беларуси
10.03.2021 18:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве,
«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала персоной нон грата дипломата из посольства Республики Беларусь в Варшаве», — написал замминистра в Twitter.
Он также заявил, что соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.
Напомним, 9 марта в МИД Беларуси
1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые
28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. 10 марта прокуратура Бреста
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Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
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