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Польша ответила на высылку своего консула из Беларуси

10.03.2021 18:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.


Фото: Reuters

«В ответ на недружественные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня признала персоной нон грата дипломата из посольства Республики Беларусь в Варшаве», — написал замминистра в Twitter.

Он также заявил, что соответствующая информация была предоставлена в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши.

Напомним, 9 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Дипломату вручили ноту протеста из-за участия консула в Бресте Ежи Тимофеюка в мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». В МИД заявили, что участием в этом мероприятии польский представитель нарушил нормы международного права. Консулу было предложено покинуть территорию Беларуси.

1 марта в Польше отмечается Национальный день памяти «отверженных солдат», установленный в 2011 году. Речь идет об участниках антисоветского подполья, которые во второй половине 1940-х годов боролись за независимость страны. Но среди них есть и солдаты отряда Ромуальда Райса (по кличке Бурый), которые сожгли пять деревень на территории Восточной Польши, где жили православные белорусы. Тогда погибли 79 человек.

28 февраля этого года в польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта в Бресте, которая относится к Брестскому форуму польских локальных инициатив, провели мероприятия по поводу Дня памяти «отверженных солдат». Мероприятие посетил консул Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюк. 10 марта прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников.

 
Теги: Брест
 
 
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Польша признала персоной нон грата дипломата из посольства Беларуси в Варшаве, сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.
 
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