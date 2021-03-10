|
Исследование EcooM: Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны, Тихановской - 1,5%, никому из политиков - 5,8%
11.03.2021 06:07 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Опубликованы результаты опроса общественного мнения по ситуации в стране, который проводился в начале этого года. О результатах исследования сообщает телеканал
Аналитический центр ЕсооМ проводил опрос с привлечением фонда «Украинская политика» и «во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами». В опросе приняли участие около 10 тысяч человек из 108 населенных пунктов страны. Статистическая ошибка выборки исследования не превышает 2,5%.
Согласно результатам, Александру Лукашенко доверяют 66,5% жителей Беларуси, Виктору Бабарико — 2,5%, Светлане Тихановской — 1,5%, Павлу Латушко — 1,3%, Роману Головченко — 3,8%, Сергею Румасу — 0,4%, Наталье Кочановой — 4,4%, Владимиру Макею — 2,4%. Никому из представителей власти и политиков не доверяют 5,8% опрошенных.
В сюжете отметили, что люди сами указывали того политика, которому они доверяют.
Ответили респонденты и на вопрос: «Как вы относитесь к акциям протеста, проходившим в нашей стране после выборов президента Республики Беларусь в августе 2020 года?» По данным исследования, 50,5% ответили, что не поддерживают акции протеста, еще 21,9% выбрали вариант «скорее не поддерживаю», 6% ответили, что поддерживают акции.
34,7% опрошенных считают полностью обоснованными действия властей по пресечению уличных протестов, еще 23,1% выбрали вариант «скорее обоснованны», 9,8% назвали их полностью не обоснованными, почти 25% затруднились «сказать определенно».
Около 49% опрошенных считают, что акции протестов оказывают негативное воздействие на качество жизни населения, 7,1% придерживаются противоположного мнения.
Более 62% опрошенных заявили об отрицательном отношении к публичному использованию бело-красно-белого флага.
В рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидируют пункты «порядок и стабильность в стране», «суверенитет и независимость», «уровень оказания медицинских, образовательных услуг».
«Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставились задачи изучить запросы и ожидания общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов», — сообщили в эфире телеканала.
Напомним, 10 февраля были озвучены
Что за центр?
Аналитический центр EcooM занимается социологическими исследованиями с 2004 года. Его возглавляет член общественно-консультативного совета при Министерстве образования, член правления Союза писателей Беларуси Сергей Мусиенко. Аналитический центр EcooM имеет право проводить социологические опросы, относящиеся к выборам президента Беларуси. C 2004 года центр сотрудничает с ЦИК Беларуси, его исследования не раз вызывали критику экспертов. Кроме центра такое право дано еще 8 организациям.
В преддверии президентских выборов — 2020 EcooM проводил социсследования об электоральных настроениях и предпочтениях граждан по заказу ЗАО «Второй национальный телеканал». По результатам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование EcooM: Лукашенко доверяют 66,5% жителей страны, Тихановской - 1,5%, никому из политиков - 5,8%
Аналитический центр ЕсооМ опубликовал данные опроса общественного мнения по ситуации в стране, который проводился в начале этого года. О результатах исследования...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)