Инфляция в Беларуси разогналась до 3,1%

По официальной информации Национального статистического комитета, в Беларуси наблюдается рост потребительских цен.

За год, с февраля 2020 по февраль 2021 года, цены в Беларуси выросли на 8,2%.

«Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 года составил 101,9%, с декабрем 2020 года – 103,1%. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года составил 101,1%, с декабрем 2020 года – 102%», говорится в комментарии Белстат.

Согласно официальным данным ведомства, в феврале по сравнению с январем цены на продовольственные товары выросли на 1,8%, к декабрю 2020 года - на 3,3%, за год - с февраля 2020 - на 7,8%.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 1,1%, к декабрю на 2,4%, за год - на 9,4%. Услуги выросли в цене к январю 2021 на 3,4%, к декабрю на 3,7%, за год - на 9,2%.

Напомним, что 22 декабря 2020 года Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год, согласно которым инфляция должна остаться в пределах 5%.