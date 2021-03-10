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Беларусь на добровольной основе провела стресс-тесты по методологии ЕС еще несколько лет назад

График работ на БелАЭС

Впереди новые визиты экспертов на БелАЭС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Одобрен предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС Комфортная инфраструктура сегодня немыслима без высокотехнологичных проектов, обеспечивающих высокое качество жизни людей. В числе таковых БелАЭС. Станция ...

Комфортная инфраструктура сегодня немыслима без высокотехнологичных проектов, обеспечивающих высокое качество жизни людей. В числе таковых. Об этом сегодня заявила журналистам руководитель Госатомнадзора. Все работы на станции ведутся с соблюдением всех норм безопасности. Это подтверждают и зарубежные эксперты. Напомним, накануне Европейская группа регуляторов ядерной безопасности утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС. Миссия положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной. И это очередное доказательство тому, что Беларусь открыта по отношению к международным партнерам. Однако БелАЭС - стратегический проект, который воплощаем в жизнь в первую очередь для себя.продолжит.Сейчас мы в центре столицы. Чтобы подзарядить свой электромобиль, не надо ехать на большую заправку, достаточно занять одно парковочное место и подключиться к электрозарядке. Таких по всей стране будет становиться только больше и причина, конечно, Белорусская АЭС. Первый энергоблок уже выработал полтора миллиарда киловатт-часов энергии. Безопасной, добавляют международные эксперты.Важно было проверить надежность атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Смотрели и риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. Эксперты подготовили рекомендации по 21 вопросу. В феврале проверили 7 приоритетных. По всем или полное выполнение или заметный прогресс, отмечается в свежем отчете.С вводом Белорусской АЭС мы получили стабильный и экологически чистый источник энергии, который гарантирует стране энергетическую независимость. К тому же проект открывает новые возможности во многих сферах - от промышленности до медицины и образования. И, конечно, мы сами заинтересованы в том, чтобы станция работала максимально безопасно. Отчет международных экспертов - хороший аргумент не в пользу тех европейских политиков, которые говорят о том, что АЭС представляет некую угрозу.Чем будет жить станция в ближайшее время, сегодня рассказали журналистам представители Госатомнадзора. К концу марта подойдет к завершению первая часть опытно-промышленной эксплуатации. Затем пройдет комплексное апробирование. Далее Госатомнадзор подготовит заключение, которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии.И международная комиссия, и белорусская сторона говорят о том, что сотрудничество будет продолжено. Впереди более продолжительный визит экспертов на БелАЭС, его сроки будут зависеть от ситуации с COVID-19. Работы на АЭС продолжаются. Статистика показывает, что белорусы готовы активнее пользоваться электричеством. За прошлый год его потребление выросло в 7 раз.