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Одобрен предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС

11.03.2021 08:33 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Комфортная инфраструктура сегодня немыслима без высокотехнологичных проектов, обеспечивающих высокое качество жизни людей. В числе таковых  БелАЭС. Станция  будет готова к инспекции перед выдачей лицензии на эксплуатацию  в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня заявила журналистам руководитель Госатомнадзора. Все работы на станции ведутся с соблюдением всех норм безопасности. Это подтверждают и зарубежные эксперты. Напомним, накануне Европейская группа регуляторов ядерной безопасности утвердила предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС. Миссия положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной. И это очередное доказательство тому, что Беларусь открыта по отношению к международным партнерам. Однако БелАЭС - стратегический проект, который воплощаем в жизнь в первую очередь для себя. Антон Малюта продолжит.

Сейчас мы в центре столицы. Чтобы подзарядить свой электромобиль, не надо ехать на большую заправку, достаточно занять одно парковочное место и подключиться к электрозарядке. Таких по всей стране будет становиться только больше и причина, конечно, Белорусская АЭС. Первый энергоблок уже выработал полтора миллиарда киловатт-часов энергии. Безопасной, добавляют международные эксперты.

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Важно было проверить надежность атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Смотрели и риски, связанные с человеческим фактором. В результате дефицитов безопасности на АЭС не выявлено. Эксперты подготовили рекомендации по 21 вопросу. В феврале проверили 7 приоритетных. По всем  или полное выполнение или заметный прогресс, отмечается в свежем отчете.

Одобрен предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС


С вводом Белорусской АЭС мы получили стабильный и экологически чистый источник энергии, который гарантирует стране энергетическую независимость. К тому же проект открывает новые возможности во многих сферах - от промышленности до медицины и образования. И, конечно, мы сами заинтересованы в том, чтобы станция работала максимально безопасно. Отчет международных экспертов - хороший аргумент не в пользу тех европейских политиков, которые говорят о том, что АЭС представляет некую угрозу.

График работ на БелАЭС

Чем будет жить станция в ближайшее время, сегодня рассказали журналистам представители Госатомнадзора. К концу марта подойдет к завершению первая часть опытно-промышленной эксплуатации. Затем пройдет комплексное  апробирование.  Далее  Госатомнадзор подготовит заключение,  которое будет вынесено на коллегию МЧС для принятия решения о выдаче лицензии.

Одобрен предварительный отчет по экспертной оценке Белорусской АЭС


Впереди новые визиты экспертов на БелАЭС

И международная комиссия, и белорусская сторона говорят о том, что сотрудничество будет продолжено. Впереди  более продолжительный визит экспертов на БелАЭС, его сроки будут зависеть от ситуации с COVID-19. Работы на АЭС продолжаются. Статистика показывает, что белорусы готовы активнее пользоваться электричеством. За прошлый год его потребление выросло в 7 раз.

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