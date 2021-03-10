Когда прекратится рост цен на продукты в ЕАЭС – мнение экспертов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik, Мария Науменко. Цены на продукты существенно выросли за минувший год в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС): сильнее всего подорожали сахар – на 56,9%, картофель – на 33,5%, и подсолнечное масло – на 29,5%.

Почему взлетели цены на продукты и когда можно ожидать прекращения роста – читайте в материале Sputnik.

Виновата не только пандемия

"Да, в январе не все смогли выйти в плюс, последствия пандемии дают о себе знать – только у Беларуси ВВП вырос на 1,3%, – заявила в ходе брифинга помощница председателя ЕЭК Ия Малкина. – С конца 2020-го в странах ЕАЭС наблюдается разная динамика экономической активности. Напомню, что по итогам прошлого года спад ВВП наблюдался во всех государствах Союза, но очевидно, что постепенно экономическая активность будет возвращаться к исходному уровню".

"На все экономические процессы, конечно, в первую очередь повлияла пандемия, – отмечает экономический обозреватель Сергей Домнин. – Многие страны приняли ряд решений, которые усложняли или ограничивали ведение внешней торговли. В результате сложилась ситуация, когда спрос превышает предложение, что спровоцировало дальнейший рост цен".

Однако, отмечает эксперт, помимо пандемии, которая отразилась на экономиках всех стран, у каждой товарной группы есть свои причины роста цен.

Например, рост цен на подсолнечное масло можно объяснить неурожаем подсолнечника в России из-за засухи на юге страны. По данным Госкомиссии по защите экономической конкуренции Армении, в период с 1 декабря 2020 года по 11 января 2021 года около 96% подсолнечного масла было импортировано в республику из РФ. Соответственно, на фоне неурожая стоимость импортируемого масла увеличилась на 6-16%, а в самой республике цены взлетели на 44,3%.

Рынок сахара в ЕЭАС является олигопольным – его контролирует относительно небольшое количество крупных игроков, которые "обслуживают" много покупателей, объясняет старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, резкий рост цен на сахар, обусловленный отсутствием конкуренции, должен привлечь внимание "антимонопольщиков".

По карману жителей Казахстана ударили цены на куриные яйца – за год рост составил 26,2%. "Подорожание яиц в Казахстане, как, впрочем, и в России, объясняется вспышкой птичьего гриппа – многие производители были вынуждены ограничить производство и забить часть поголовья. Как результат – дефицит курятины и яиц, а также последующий рост цен", – объясняет Сергей Домнин.

Белорусам дороже стали обходиться свежие фрукты. Цена на этот товар взлетела на 17,6%. По словам доктора экономических наук, профессора Ирины Новиковой, подорожание фруктов вызвано дефицитом дешевой рабочей силы в Европе.

"Беларусь закупает фрукты в Испании и Италии. Производители в этих странах сейчас не могут нанять рабочих из Румынии или Молдовы из-за закрытых границ. Они вынуждены нанимать местных граждан, которые готовы работы только за более высокие зарплаты", – рассуждает Новикова.

Одна из пострадавших категорий в Кыргызстане – мука. За год ее стоимость увеличилась на 16,5%. Глава комитета мукомолов при Союзе предпринимателей республики Рустам Жунушев связывает повышение цен с закрытием в стране перерабатывающих комбинатов.

"Последние пять лет многие перерабатывающие комбинаты простаивают. С 2015 года по сегодняшний день из 65 комбинатов осталось 30, но из них работают всего восемь. Вследствие того, что комбинаты простаивают, у нас перестали сеять продовольственную пшеницу. На 100 тыс. гектаров сократились посевные площади ", – объясняет Жунушев.

По его словам, сейчас Кыргызстан на 90% зависит от импортного сырья и завозит пшеницу из Казахстана и России. И повышение цен, в первую очередь, вызвано ростом курса доллара и рубля. В январе прошлого года американская валюта стоила чуть больше 69,5 сома, в начале 2021 года доллар подорожал уже до 84,79 сома.

Что будет дальше?

Сдерживать рост цен могло бы усиленное взаимодействие антимонопольных служб стран ЕАЭС, считает Дмитрий Офицеров-Бельский.

По мнению экономиста Сергея Домнина, если правительство Казахстана не введет административные ограничения или не начнет товарные интервенции, то с высокой степенью вероятности рост цен продолжится и дальше, поскольку сейчас новые урожаи еще не подоспели на рынок и цены не начали "падать" естественным образом.

"Что касается серьезного снижения выросших цен, то сейчас для этого нет условий. Но тут очень многое будет зависеть от грядущего урожая. Например, аналитики прогнозируют хороший урожай зерновых в этом году, в том числе в Казахстане. Это дает надежду на появление профицита масличных культур, что повлечет за собой снижение цен на масло", – заявил Сергей Домнин.

В Кыргызстане для того, чтобы избежать дальнейшего роста цен, бизнес-сообщество пошло на уступки. "Мы провели переговоры с торговыми сетями, поставщиками и пришли к соглашению, что на муку первого сорта, растительное масло и формовой хлеб будут держать минимальную маржу", – отмечает Рустам Жунушев.

Кыргызские производители муки первого сорта будут закладывать в прибыль лишь пять процентов, и торговые сети будут делать накрутку тоже около пяти процентов.

"Ранее торговые сети накручивали у нас ретро-бонус, то есть от суммы поставки нужно было еще кэшбэк им возвращать. Норму с ретро-бонусом убрали на три месяца, чтобы для населения цена на продукты была приемлемой", – объясняет Жунушев.

По словам председателя армянской общественной организации "Информированный и защищенный потребитель" Бабкена Пипояна, на текущее положение цен повлияло падение драма по отношению к доллару. С января 2020 года по настоящее время курс драма к доллару вырос почти на 10% – с 479 драмов до 526.

Как рассказала Ия Малкина, по оценкам Департамента макроэкономической политики ЕЭК, в первом квартале текущего года восстановление деловой активности будет наблюдаться в России и Казахстане.

"В Беларуси и Кыргызстане ожидается стабилизация, а в Армении, наоборот, дальнейшее падение деловой активности. Так, согласно данным, предоставленным экспертами, в январе 2021-го по сравнению с декабрем 2020 года потребительские цены на товары и услуги в целом выросли на 0,7%. Рост главным образом произошел за счет значительного увеличения цен на продовольственные товары, в частности, на картофель, свежие овощи и фрукты. Такая тенденция характерна для всех государств союза", – объяснила Малкина.

Однако, по ее словам, есть и положительная динамика. "В январе 2021 года производство сельскохозяйственной продукции во всех государствах ЕАЭС по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го увеличилось на 0,9%. Так, во всех странах выросло производство молока. Наибольший рост отмечен в Казахстане (3,8%) и Беларуси (3,1%). В Кыргызстане и Казахстане также увеличилось производство скота и птицы", – заключила Малкина.