Торговля без льгот: что ждет рынок ЕАЭС после отмены тарифных преференций

Источник материала: Sputnik Беларусь

В минувшую пятницу, 5 марта, Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) исключил 75 развивающихся стран и одну наименее развитую из соответствующих категорий пользователей единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕЭАС). Помимо прочих, в это число попали Турция, Бразилия, Китай и Южная Корея.

Суть тарифных преференций – оказание экономической помощи менее развитым странам путем снижения таможенных тарифов на определенные товары.

В отношении развивающихся стран это касается продовольствия (мясо, мясные субпродукты, рыба, овощи и фрукты), лекарств, продукции химической промышленности, лесоматериалов и товаров народного потребления. Для наименее развитых стран список дополняется сырьем, а также продукцией металлургии, машиностроения и других отраслей промышленности.

Товары, ввозимые в ЕАЭС из развивающихся стран, облагаются сниженными на 25% таможенными пошлинами, а продукция наименее развитых и вовсе освобождаются от них.

Необходимость пересмотра преференциального списка в ЕЭК обосновывают тем, что некоторые государства значительно улучшили свои экономические показатели и заняли весомую долю в мировой торговле.

"На сегодняшний день многие из государств, получающих такие преференции, находятся в более благоприятных экономических условиях по сравнению со странами ЕАЭС и способны обеспечивать высокую конкурентоспособность своих товаров, в том числе на внутреннем рынке Союза", – рассказал РБК министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Перечень государств, пользующихся тарифными преференциями ЕАЭС, был утвержден в 2009 году. Он состоял из 153 стран, которые делились на развивающиеся (103) и наименее развитые (50).

"Решение о пересмотре перечня развивающихся и наименее развитых стран является логичным и продиктовано не столько желанием получить дополнительные сборы, сколько новой реальностью в мировой экономике. С 2009 года некоторые страны совершили значительный экономический рывок", – рассказал Sputnik генеральный директор исследовательского центра ITI Владимир Саламатов.

Для получения статуса "развивающейся", согласно критериям Союза, валовый национальный доход (ВНД) на душу населения в стране должен составлять меньше 4045 долларов. При этом в Южной Корее в 2020 году этот показатель достиг отметки в 31 тысячу долларов, а в Китае – превысил 10 тысяч.

Как изменится торговля

Исключение стран из льготного перечня не накладывает каких-либо ограничений на ввоз товаров, а лишь уравнивает их конкурентоспособность по отношению к товарам других иностранных поставщиков внутри ЕАЭС, пояснил Sputnik глава департамента торговой политики ЕЭК Игорь Назарук.

"Конечно, в первое время возможно краткосрочное снижение ввоза некоторых товаров из стран, подлежащих исключению из единой системы тарифных преференций, которое связано с адаптацией бизнеса к новым условиям торговли. Но существенного макроэкономического эффекта не ожидается", – добавил он.

Данную позицию разделяет директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель. "Объемы торговли сильно не сократятся, поскольку речь идет об изменении тарифных условий. Да, с одними странами это произойдет в большей степени, с другими – в меньшей. Тут все зависит от того, насколько активно ЕАЭС торгует с конкретным государством. В целом существенного влияния на торговлю это решение не окажет", – уверяет экономист.

Крупнейшим торговым партнером ЕАЭС, исключенным из единой системы тарифных преференций, оказался Китай. По данным ЕЭК, в 2020 году на долю Поднебесной приходилось около 20% от общего объема внешней торговли Союза. Остальные страны занимают более скромное положение: Южная Корея – 4,1%, Турция – 4%, Бразилия – всего 0,78%.

"Доля исключенных стран в торговле не так высока, чтобы говорить о негативных последствиях, – рассказала Sputnik старший преподаватель кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ имени Плеханова Анастасия Прикладова. – Конечно, особняком стоит Китай. Но я напомню, что в 2015 году против китайских производителей грузовых шин вводились антидемпинговые пошлины, однако это не сыграло большую роль. Компании быстро адаптировались, и сокращения торговли не последовало".

В ЕЭК подчеркивают, что решение о корректировке преференциального списка вступит в силу только через шесть месяцев – и эта очень важная оговорка. За это время экспортеры и импортеры успеют адаптироваться к новым условиям.

Вырастут ли цены

Некоторые экономисты опасаются, что сокращение числа пользователей тарифных преференций повлечет за собой рост цен на товары из исключенных стран, которые раньше поступали на рынок ЕАЭС на льготных условиях.

"Совершенно справедливые опасения. Страны ЕАЭС все еще сильно зависят от импорта, поскольку производят в основном сырье, а товары народного потребления не выдерживают ценовую конкуренцию с иностранными, например, китайскими. Я думаю, цены на розничных и оптовых рынках вырастут", – предупреждает эксперт по экономическим вопросам, советник министра экономики Кыргызстана Нургуль Акимова.

Однако степень воздействия будет различаться в зависимости от конкретного товара, добавляет Владимир Саламатов.

"Вероятно, что эффект будет иметь значение в тех секторах, в которых существенная часть импортных поставок приходилась на исключенные страны. Преференции применялись в отношении мяса (кроме свинины и курицы), импортируемого из Бразилии и Китая. Можно ожидать, что стоимость данной категории увеличится, так как упомянутые страны – значительные поставщики мясной продукции на рынок ЕАЭС", – указывает он.

Иной точки зрения придерживается бывший советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов. По его мнению, решение Совета ЕЭК не окажет сильного влияния на общий уровень потребительских цен и инфляцию – все будет в пределах статистической погрешности.

Экономист связывает это с двумя важными моментами: первый – наличие субститутов (взаимозаменяемых товаров), а второй – развитие собственного производства.

"Если мы видим, что та или иная товарная позиция шла из страны, которую лишили преференций, то оказывается, что внутри ЕАЭС есть похожий субститут. Если говорить условно, дорогое оливковое масло можно заменить на эксклюзивное льняное. Второй момент – у легкой промышленности наших стран появится мотивация увеличить выпуск своей продукции", – поясняет Рахимов.

Кроме того, нельзя исключать и валютный фактор, уточняет Анастасия Прикладова. "Прогнозируемое укрепление рубля и национальных валют стран ЕАЭС, экспортирующих нефть, нивелирует возможный рост цен", – отмечает эксперт.

Будут ли позитивные изменения

Опрошенные Sputnik эксперты не склонны сгущать краски и уверяют, что пересмотр преференциального списка – полезный и необходимый шаг.

"Льготами мы демотивируем страны создавать с ЕАЭС зону свободной торговли, которая облегчает доступ товаров на иностранные рынки – что важно – для обеих сторон. Мы ведем переговоры, говорим о всяких "плюшках". С другой стороны, достаточно просто быть в списке, чтобы получить такую же "плюшку", не отдавая ничего взамен. Поэтому я вижу две выгоды от корректировки этого списка. Первая – увеличение промышленного и агропромышленного производства. Вторая – стимулирование других стран к созданию зон свободной торговли с ЕАЭС", – рассуждает Кубат Рахимов.

Со своей стороны, в ЕЭК открыты для развития внешнеторговых отношений со всеми странами и поддерживают идею расширения числа партнеров, с которыми у ЕАЭС действует режим беспошлинной торговли. В настоящее время такие торговые соглашения подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией и Ираном.

С тезисом, что решение Совета подстегнет развитие собственного производства в странах Союза, соглашается руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Тарас Цукарев.

"Во-первых, сокращение количества пользователей преференций создаст благоприятные условия для отечественных производителей, активизации производства. Во-вторых, такой шаг увеличит объемы поступлений пошлин. В-третьих, будет использоваться справедливый подход применения преференций – целевая поддержка стран, которые действительно имеют низкий уровень дохода", – перечисляет он.

По оценкам Игоря Назарука, сокращение преференциального списка позволит дополнительно сохранить в бюджетах стран ЕАЭС более 100 миллионов долларов ежегодно.

Впрочем, решение Совета может оказаться первым шагом к более глобальной трансформации всего формата ЕАЭС, считает Кубат Рахимов.

"Мы начинаем постепенно переходить на равноправные и партнерские отношения с другими государствами. Я думаю, в скором времени должна пойти перезагрузка всей философии, всей концепции ЕАЭС. Чисто таможенные меры перестанут быть доминирующими", – резюмирует экономист.