Второй энергоблок БелАЭС могут запустить в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 мар – Sputnik. Второй энергоблок Белорусской атомной станции может быть запущен в нынешнем году, заявил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

"Очень вдохновляющий этап начинается на блоке втором - мы ожидаем в этом году лицензию на завоз свежего ядерного топлива и физпуск, это запуск реактора. Очень надеемся, что все это случится в этом году", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".

В начале ноября прошло года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. В декабре этап энергетического пуска был завершен. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель-май. С момента запуска первый блок Белорусской АЭС выработал около 1,5 млрд кВт ч электроэнергии.

В настоящее время первый энергоблок отключен от сети. В Минэнерго подчеркивают, что станция работает в штатном режиме , а отключения производятся для тщательного тестирования всех систем и оборудования.

Читайте также: