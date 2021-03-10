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Второй энергоблок БелАЭС могут запустить в 2021 году
11.03.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Второй энергоблок Белорусской атомной станции может быть запущен в нынешнем году, заявил гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.
"Очень вдохновляющий этап начинается на блоке втором - мы ожидаем в этом году лицензию на завоз свежего ядерного топлива и физпуск, это запуск реактора. Очень надеемся, что все это случится в этом году", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
В начале ноября прошло года первый энергоблок БелАЭС был подключен к объединенной энергосистеме страны. В декабре этап энергетического пуска был завершен. Ввод первого блока станции в промышленную эксплуатацию запланирован на апрель-май. С момента запуска первый блок Белорусской АЭС выработал около 1,5 млрд кВт ч электроэнергии.
В настоящее время первый энергоблок отключен от сети. В Минэнерго подчеркивают, что
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Сейчас к вводу в промышленную эксплуатацию готовится энергоблок №1, который с момента включения в объединенную энергосистему республики выработал около 1,5 млрд...
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