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От $31 тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

11.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В новом обзореRealt.byпоказываем, как выглядят и сколько стоят самые дешевые “двушки” в Минске. Спойлер – цены стартуют уже от $ 31 тыс. (и это с торгом).

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

“Двушка” в Степянке с собственным гаражом за $ 31 тыс.

Не показалось купить«двушку» в Минске уже можно за $ 31 тыс., причем с торгом. Но не обольщаемся – дом старый, поэтому будьте готовы, что в санузел придется ходить на улицу. Если вас жизнь к такому не готовила, переходите к следующему объекту, для остальных расскажем подробней.

Квартира находится на втором этаже кирпичного дома 1960 года строительства на ул. Подлесная (р-н Степянка). Вокруг частная застройка и много зелени. Площадь объекта – 30,69 «квадрата», высота потолков – 2,65 метра. Планировка достаточно стандартная (за исключением отсутствия санузла), но зато есть «бонусы» – к квартире прилагаются гараж и сарай. Ремонт в помещении простой. Из важного – на окнах стеклопакеты, есть электрокотел, установлена металлическая входная дверь и душевая кабина (правда, на кухне). Выглядит квартира вот так:

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

«Двушка» формата «въехал и живи» за $ 34 тыс.

В этом же доме на ул. Подлесная продается еще одна двухкомнатная квартира. Стоит она чуть дороже, но зато с санузлом. Так, за $34 тыс. можно купить «двушку», готовую для проживания – с ремонтом и даже мебелью. В квартиру проведено оптоволокно, установлен бойлер на подогрев воды и котел для отопления, утеплен фасад, установлены регулируемые радиаторы, на окнах - деревянные стеклопакеты, на полу – ламинат и плитка. Кроме того, в квартире полностью заменены коммуникации, а перепланировка узаконена. Бывший собственник готов оставить покупателю все, кроме телевизора. С квартирой идет даже больше подсобное помещение на улице.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

«Двушка» возле станции метро «Парк Челюскинцев» за $ 40 тыс.

За $ 40 тыс. можно купить двухкомнатную квартиру в 600 метрах от станции метро «Парк Челюскинцев». «Двушка» находится на первом этаже кирпичной двухэтажки 1958 года строительства (ул. Чорного, 26). Состояние квартиры плохое, нужен ремонт, но и цена невысокая за жилье в такой локации. Площадь помещения – 38 «квадратов», высота потолков – 2,8 метра. Балкона нет, санузел совмещенный, при необходимости помещение можно вывести в нежилой фонд.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

Двухкомнатная квартира за $ 40,9 тыс. в районе ст.м. “Михалово»

Дешевую «двушку» можно купить и в районе станции метро «Михалово». Здесь по адресу ул. Грушевская, 146, продается квартира с мебелью и техникой за $ 40,9 тыс. Квартира находится на первом (высоком) этаже двухэтажного кирпичного дома. Площадь помещения – 41,42 кв.м. Ремонт простой, есть гардеробная, на кухне новая газовая плита и колонка. Во дворе - сарай с погребом.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

“Двушка” в “сталинке» за $ 41,9 тыс.

За $ 41,9 тыс. можно купить квартиру в кирпичной доме на улице Орловская. Место здесь неплохое – рядом Киевский сквер, Парк Победы и Парк Дружбы народов. Сам дом старый, но кирпичный и, со слов продавца, теплый и тихий. Квартира продается на втором этаже малоэтажки, площадь помещения – 38,5 “квадрата”, высота потолков – 2,67 метра. Помещение требует ремонта, продается как есть – со всей мебелью. Из “свежего” – натяжной потолок.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

Двухкомнатная квартира в Зеленом Луге за $ 42,5 тыс.

Еще одна недорогая “двушка” продается в Зеленом Луге, недалеко от Логойского тракта и Севастопольского парка. Квартира также находится в двухэтажном старом доме, материал стен – кирпич, площадь – 38,5 кв.м. Ремонт простой, санузел совмещенный, балкона нет. Купить квартиру можно за $ 42,5 тыс.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

Сталинка с ремонтом возле метро за $ 43,9 тыс.

Трехметровые потолки и метро в пешей доступности – за $ 43,9 тыс. можно купить двухкомнатную квартиру в Минске недалеко от ст.м “Партизанская”. Дом двухэтажный, кирпичный, 1959 года строительства. Площадь квартиры - 37,7 квадратного метра, продается с ремонтом и мебелью. В наличии: встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, необходимая для жизни бытовая техника.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

“Двушка” на улице Грибоедова за $ 43,9 тыс.

Также за $ 43,9 тыс. можно присмотреться и к «двушке» на улице Грибоедова. Место здесь неплохое – рядом Парк Победы, до центра города несколько остановок на общественном транспорте. Квартира без «свежего» ремонта, но с потенциалом. Стены кирпичные, третий этаж, зеленый вид из окна, раздельный санузел, застекленный балкон.

От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"
От тысячи (с торгом). Как выглядят самые дешевые столичные "двушки"

 
Теги: Минск
 
 
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В новом обзоре Realt.by показываем, как выглядят и сколько стоят самые дешевые “двушки” в Минске. Спойлер – цены стартуют уже от $ 31 тыс. (и это с торгом).
 
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