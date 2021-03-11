Не показалось – купить«двушку» в Минске уже можно за $ 31 тыс., причем с торгом. Но не обольщаемся – дом старый, поэтому будьте готовы, что в санузел придется ходить на улицу. Если вас жизнь к такому не готовила, переходите к следующему объекту, для остальных расскажем подробней.

Квартира находится на втором этаже кирпичного дома 1960 года строительства на ул. Подлесная (р-н Степянка). Вокруг частная застройка и много зелени. Площадь объекта – 30,69 «квадрата», высота потолков – 2,65 метра. Планировка достаточно стандартная (за исключением отсутствия санузла), но зато есть «бонусы» – к квартире прилагаются гараж и сарай. Ремонт в помещении простой. Из важного – на окнах стеклопакеты, есть электрокотел, установлена металлическая входная дверь и душевая кабина (правда, на кухне). Выглядит квартира вот так: