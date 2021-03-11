Не показалось – купить«двушку» в Минске уже можно за $ 31 тыс., причем с торгом. Но не обольщаемся – дом старый, поэтому будьте готовы, что в санузел придется ходить на улицу. Если вас жизнь к такому не готовила, переходите к следующему объекту, для остальных расскажем подробней.
Квартира находится на втором этаже кирпичного дома 1960 года строительства на ул. Подлесная (р-н Степянка). Вокруг частная застройка и много зелени. Площадь объекта – 30,69 «квадрата», высота потолков – 2,65 метра. Планировка достаточно стандартная (за исключением отсутствия санузла), но зато есть «бонусы» – к квартире прилагаются гараж и сарай. Ремонт в помещении простой. Из важного – на окнах стеклопакеты, есть электрокотел, установлена металлическая входная дверь и душевая кабина (правда, на кухне). Выглядит квартира вот так:
В этом же доме на ул. Подлесная продается еще одна двухкомнатная квартира. Стоит она чуть дороже, но зато с санузлом. Так, за $34 тыс. можно купить «двушку», готовую для проживания – с ремонтом и даже мебелью. В квартиру проведено оптоволокно, установлен бойлер на подогрев воды и котел для отопления, утеплен фасад, установлены регулируемые радиаторы, на окнах - деревянные стеклопакеты, на полу – ламинат и плитка. Кроме того, в квартире полностью заменены коммуникации, а перепланировка узаконена. Бывший собственник готов оставить покупателю все, кроме телевизора. С квартирой идет даже больше подсобное помещение на улице.
За $ 40 тыс. можно купить двухкомнатную квартиру в 600 метрах от станции метро «Парк Челюскинцев». «Двушка» находится на первом этаже кирпичной двухэтажки 1958 года строительства (ул. Чорного, 26). Состояние квартиры плохое, нужен ремонт, но и цена невысокая за жилье в такой локации. Площадь помещения – 38 «квадратов», высота потолков – 2,8 метра. Балкона нет, санузел совмещенный, при необходимости помещение можно вывести в нежилой фонд.
Дешевую «двушку» можно купить и в районе станции метро «Михалово». Здесь по адресу ул. Грушевская, 146, продается квартира с мебелью и техникой за $ 40,9 тыс. Квартира находится на первом (высоком) этаже двухэтажного кирпичного дома. Площадь помещения – 41,42 кв.м. Ремонт простой, есть гардеробная, на кухне новая газовая плита и колонка. Во дворе - сарай с погребом.
За $ 41,9 тыс. можно купить квартиру в кирпичной доме на улице Орловская. Место здесь неплохое – рядом Киевский сквер, Парк Победы и Парк Дружбы народов. Сам дом старый, но кирпичный и, со слов продавца, теплый и тихий. Квартира продается на втором этаже малоэтажки, площадь помещения – 38,5 “квадрата”, высота потолков – 2,67 метра. Помещение требует ремонта, продается как есть – со всей мебелью. Из “свежего” – натяжной потолок.
Еще одна недорогая “двушка” продается в Зеленом Луге, недалеко от Логойского тракта и Севастопольского парка. Квартира также находится в двухэтажном старом доме, материал стен – кирпич, площадь – 38,5 кв.м. Ремонт простой, санузел совмещенный, балкона нет. Купить квартиру можно за $ 42,5 тыс.
Трехметровые потолки и метро в пешей доступности – за $ 43,9 тыс. можно купить двухкомнатную квартиру в Минске недалеко от ст.м “Партизанская”. Дом двухэтажный, кирпичный, 1959 года строительства. Площадь квартиры - 37,7 квадратного метра, продается с ремонтом и мебелью. В наличии: встроенные шкафы, металлическая дверь, стеклопакеты, необходимая для жизни бытовая техника.
Также за $ 43,9 тыс. можно присмотреться и к «двушке» на улице Грибоедова. Место здесь неплохое – рядом Парк Победы, до центра города несколько остановок на общественном транспорте. Квартира без «свежего» ремонта, но с потенциалом. Стены кирпичные, третий этаж, зеленый вид из окна, раздельный санузел, застекленный балкон.