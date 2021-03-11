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Коттедж с бассейном в подвале и лесом на участке. Видео-обзор дома в Колодищах за $1.399.000

11.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с супертехнологичным наполнением? В любом случае ожидания вряд ли будут оправданы, потому что каждый дом уникален. В новом выпуске реального обзора коттедж в Колодищах на 514 «квадратов», который выставлен на продажу почти за $1,4 миллиона. Спойлер: здесь есть даже собственный бассейн.

Коттедж с бассейном в подвале и лесом на участке. Видео-обзор дома в Колодищах за .399.000
Коттедж с бассейном в подвале и лесом на участке. Видео-обзор дома в Колодищах за .399.000

Содержание ролика:

0:00 — о чем будет этот выпуск

0:14 — дорога к коттеджу

1:53 — гостиная

2:56 — что это за дом

4:04 — кухня

5:29 — терраса

5:50 — холл

6:30 — хозяйская спальня с гардеробной и ванной

8:53 — крытая терраса с круглогодичным барбекю

9:40 — второй этаж

12:16 — цокольный этаж с бассейном

14:01 — уже уезжаем

 
Теги: Минск
 
 
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Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с...
 
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