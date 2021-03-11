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Коттедж с бассейном в подвале и лесом на участке. Видео-обзор дома в Колодищах за $1.399.000
11.03.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с супертехнологичным наполнением? В любом случае ожидания вряд ли будут оправданы, потому что каждый дом уникален. В новом выпуске реального обзора
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Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с...
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