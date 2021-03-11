Коттедж с бассейном в подвале и лесом на участке. Видео-обзор дома в Колодищах за $1.399.000

Источник материала: realt.by

Как вы представляете себе коттедж, который стоит миллион долларов? Это колонны, гипсовая лепнина и мебель в классическом стиле или все же современный хайтек с супертехнологичным наполнением? В любом случае ожидания вряд ли будут оправданы, потому что каждый дом уникален. В новом выпуске реального обзора коттедж в Колодищах на 514 «квадратов», который выставлен на продажу почти за $1,4 миллиона . Спойлер: здесь есть даже собственный бассейн.

Содержание ролика: 0:00 — о чем будет этот выпуск 0:14 — дорога к коттеджу 1:53 — гостиная 2:56 — что это за дом 4:04 — кухня 5:29 — терраса 5:50 — холл 6:30 — хозяйская спальня с гардеробной и ванной 8:53 — крытая терраса с круглогодичным барбекю 9:40 — второй этаж 12:16 — цокольный этаж с бассейном 14:01 — уже уезжаем