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В Казахстане поставщиков белорусского и российского сахара заподозрили в ценовом сговоре

11.03.2021 10:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рост цен на сахар у российских и белорусских поставщиков повлиял на повышение цен в Казахстане. Об этом говорится в сообщении агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

За два месяца с начала года рост стоимости сахара составил 3,5% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 3,5%). В регионах больше всего сахар подорожал в Шымкенте — 14,7%, Караганде — 11,1%, Актау — 10%, Талдыкоргане — 5,1%, Таразе — 4,6%, Уральске и Павлодаре — 4%, Жезказгане — 3,6%.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен двум оптовым поставщикам в Карагандинской области. Поясняется, что при неисполнении уведомления в месячный срок, антимонопольный орган инициирует расследование.

В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это повышение цен у поставщиков продукции российских и белорусских производителей, обеспечивающих внутренний рынок на 60%, сказано в сообщении.

25 февраля председатель госконцерна «Белгоспищепром» Анатолий Бубен встретился с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым и представителями бизнес-сообщества. Иностранная делегация приехала в Минск, чтобы заключить несколько договоров об импорте белорусского сахара. Продукт востребован не только в рознице, но и у перерабатывающей промышленности.

— Мы должны, в первую очередь, обеспечить внутренний рынок Беларуси сахаром, но и в Казахстан обязательно найдем возможность излишки этого продукта экспортировать, — процитировала Бубена пресс-служба концерна.

По данным госстатистики Казахстана, страна ежегодно потребляет около 500 тысяч тонн белого сахара при собственном производстве около 50 тысяч тонн. Стоимость сахара-сырца в Казахстане увеличивается (только в январе прирост 20%), и стране выгоднее закупать готовый продукт в России и Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным госстатистики Казахстана, страна ежегодно потребляет около 500 тысяч тонн белого сахара при собственном производстве около 50 тысяч тонн.
 
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