Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям. Ему грозит до 15 лет

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николая Статкевича и их соратников. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 293 (Организация массовых беспорядков);

ч. 3 ст. 130 (Разжигание социальной вражды);

ч. 2 ст. 191 (Воспрепятствование работе ЦИК);

ч. 1 ст. 342 (Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В СК считают, что обвиняемые «на протяжении длительного периода времени активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период». А сам Тихановский на своем телеграм- и YouTube-каналах «Страна для жизни» «открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности».

«Собраны доказательства непосредственной взаимосвязи совершенных преступлений с деятельностью экстремистов, осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством телеграм-каналов „НЕХТА“ (признан судом экстремистским. — Прим. TUT.BY), „Беларусь головного мозга“ (не признан судом экстремистским. — Прим. TUT.BY) и иных, что подтверждается материалами уголовного дела, оперативно-разыскной деятельности, заключениями проведенных лингвистических и психологических экспертиз», — утверждают в Следственном комитете.

Ведомство подчеркивает, что десятки человек, «воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность» принимали активное участие в массовых беспорядках.

Следственный комитет кратко упомянул и про другие преступления, в которых обвиняется Тихановский. В частности, обвинение в воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества».

«Установлено, что также в мае прошлого года в Гродно обвиняемые организовали под видом пикета по сбору подписей незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти», — а вот так расценивают в СК события в Гродно 29 мая 2020 года , когда Тихановского задержали на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Напомним, что очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Ведомство оценило ущерб от действий Тихановского и его соратников в более чем 3,5 миллиона рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

В СК также сообщили, что уже завершили расследование выделенных из «дела Тихановского» 9 уголовных дел в отношении 25 человек, по ряду дел уже постановлены обвинительные приговоры.