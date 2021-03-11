«Все уроки первого блока учтены». Когда запустят второй блок БелАЭС

Источник материала: Tut.by

Главное событие года на втором блоке БелАЭС — энергетический пуск блока — запланировано на четвертый квартал, рассказал директор по строительству Белорусской АЭС Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Алексей Кононенко.



Фото: пресс-служба «Росатома»

Сейчас сооружение второго энергоблока находится в активной фазе проведения пусконаладочных работ. На днях сообщалось, что на втором энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.

— Соответственно, в нынешнем году мы планируем осуществить физический пуск, то есть начать загрузку свежего ядерного топлива в реактор. После завершения загрузки второй реактор Белорусской АЭС будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% от номинальной) мощности с проведением соответствующих исследований, подтверждающих надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах, начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Беларуси. Вот такой график на 2021 год. Понятно, что все работы, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы обеспечить готовность блока к выполнению этих этапов, — сообщил Кононенко.

Уже в ближайшей перспективе на втором блоке, в соответствии с графиком сооружения, приступают к этапу гидравлических испытаний и циркуляционной промывке (ГИиЦП) систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки.

— Специалистами проводится проверка работоспособности технологических систем реакторного отделения, т. к. это обязательное условие для начала этапа. В частности, проверена и подтверждена работоспособность электродвигателей всех четырех главных циркуляционных насосов блока. Это оборудование входит в состав основного оборудования реакторной установки и предназначено обеспечивать циркуляцию теплоносителя в первом контуре в период эксплуатации.

Алексей Кононенко рассказал, что начало гидроиспытаний — по сути, начало подготовки энергоблока к физпуску.

— Это сложный, строго регламентированный технологический процесс, подтверждающий соответствие систем и оборудования реакторной установки рабочим параметрам. Программа испытаний состоит из нескольких этапов. Как я уже говорил, открывает программу подэтап ГИиЦП. Он проводится для проверки качества монтажа реактора и технологических трубопроводов первого и второго контуров реакторной установки. Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления до параметров, превышающих рабочее давление.

Это позволяет оценить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реакторной установки, включая электротехнические устройства и технические средства автоматизированной системы управления технологическими процессами. Далее следует подэтап холодно-горячей обкатки реакторной установки, на котором оборудование и системы блока выводятся на номинальные параметры, предусмотренные проектом, и, кроме того, проводится проверка работоспособности и испытания всех систем безопасности реакторной установки не только в рабочем режиме, но и в режимах прерывания и полного обесточивания энергоблока.

Директор по строительству Белорусской АЭС отметил, что опыт сооружения первого блока пригодился на стройке второго.

— Безусловно, организации, участвовавшие в строительстве первого энергоблока, получили большой опыт и компетенции в плане сооружения объектов атомной электроэнергетики. Все уроки первого блока учтены. Это положительно влияет на выполнение запланированных объемов работ, — подчеркнул Кононенко.

Он отметил, что минимизация временных затрат происходит только исключительно благодаря опыту, полученному на строительстве первого блока.

— Хочу отметить профессиональный рост белорусских организаций. Очень хорошо сегодня работают РУП «Белэнергострой», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Белэлектромонтажналадка» и ОАО «Промтехмонтаж». Эти компании показывают стабильно хорошие результаты в своей деятельности на протяжении всего пути сооружения Белорусской АЭС, — резюмировал Алексей Кононенко.

Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. На первом энергоблоке сейчас продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Сдать в эксплуатацию второй блок планируется в середине 2022 года.