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«Все уроки первого блока учтены». Когда запустят второй блок БелАЭС
11.03.2021 10:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главное событие года на втором блоке БелАЭС — энергетический пуск блока — запланировано на четвертый квартал, рассказал директор по строительству Белорусской АЭС Инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом» Алексей Кононенко.
Сейчас сооружение второго энергоблока находится в активной фазе проведения пусконаладочных работ. На днях
— Соответственно, в нынешнем году мы планируем осуществить физический пуск, то есть начать загрузку свежего ядерного топлива в реактор. После завершения загрузки второй реактор Белорусской АЭС будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% от номинальной) мощности с проведением соответствующих исследований, подтверждающих надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах, начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть Беларуси. Вот такой график на 2021 год. Понятно, что все работы, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы обеспечить готовность блока к выполнению этих этапов, — сообщил Кононенко.
Уже в ближайшей перспективе на втором блоке, в соответствии с графиком сооружения, приступают к этапу гидравлических испытаний и циркуляционной промывке (ГИиЦП) систем и оборудования первого и второго контуров реакторной установки.
— Специалистами проводится проверка работоспособности технологических систем реакторного отделения, т. к. это обязательное условие для начала этапа. В частности, проверена и подтверждена работоспособность электродвигателей всех четырех главных циркуляционных насосов блока. Это оборудование входит в состав основного оборудования реакторной установки и предназначено обеспечивать циркуляцию теплоносителя в первом контуре в период эксплуатации.
Алексей Кононенко рассказал, что начало гидроиспытаний — по сути, начало подготовки энергоблока к физпуску.
— Это сложный, строго регламентированный технологический процесс, подтверждающий соответствие систем и оборудования реакторной установки рабочим параметрам. Программа испытаний состоит из нескольких этапов. Как я уже говорил, открывает программу подэтап ГИиЦП. Он проводится для проверки качества монтажа реактора и технологических трубопроводов первого и второго контуров реакторной установки. Для подтверждения безопасности работы энергоблока и высокого запаса его прочности в программе гидравлических испытаний предусмотрен постепенный планомерный подъем давления до параметров, превышающих рабочее давление.
Это позволяет оценить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реакторной установки, включая электротехнические устройства и технические средства автоматизированной системы управления технологическими процессами. Далее следует подэтап холодно-горячей обкатки реакторной установки, на котором оборудование и системы блока выводятся на номинальные параметры, предусмотренные проектом, и, кроме того, проводится проверка работоспособности и испытания всех систем безопасности реакторной установки не только в рабочем режиме, но и в режимах прерывания и полного обесточивания энергоблока.
Директор по строительству Белорусской АЭС отметил, что опыт сооружения первого блока пригодился на стройке второго.
— Безусловно, организации, участвовавшие в строительстве первого энергоблока, получили большой опыт и компетенции в плане сооружения объектов атомной электроэнергетики. Все уроки первого блока учтены. Это положительно влияет на выполнение запланированных объемов работ, — подчеркнул Кононенко.
Он отметил, что минимизация временных затрат происходит только исключительно благодаря опыту, полученному на строительстве первого блока.
— Хочу отметить профессиональный рост белорусских организаций. Очень хорошо сегодня работают РУП «Белэнергострой», ОАО «Гроднопромстрой», ОАО «Белэлектромонтажналадка» и ОАО «Промтехмонтаж». Эти компании показывают стабильно хорошие результаты в своей деятельности на протяжении всего пути сооружения Белорусской АЭС, — резюмировал Алексей Кононенко.
Белорусская АЭС в Островце строится по российскому проекту, на строительство также был выдан Россией экспортный кредит размером до 10 млрд долларов. Межправительственное соглашение о строительстве станции предусматривает сотрудничество в проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию под ключ двух энергоблоков АЭС. На первом энергоблоке сейчас продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации. Сдать в эксплуатацию второй блок планируется в середине 2022 года.
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Главное событие года на втором блоке БелАЭС - энергетический пуск блока - запланировано на четвертый квартал, рассказал директор по строительству Белорусской АЭС...
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