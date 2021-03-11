Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

Источник материала: realt.by

Еще недавно все обсуждали «Пирс», как новый формат жилья за чертой МКАД. Опыт «А-100 Девелопмент» показал – люди не боятся выезжать из Минска и готовы платить за пригородное жилье, где участки стоят дешевле, а квартиры столько же. Реакция рынка не заставила себя ждать, один за другим застройщики согласовали проекты, и возле столицы началась большая стройка. О том, как возводятся комплексы «Соколиный край» и коттеджный поселок для многодетных в Соколе , мы уже писали. Сегодня смотрим ЖК «Солнечный», который МАПИД возводит всего в 500 метрах от МКАД напротив ТЦ «Экспобел».

«Солнечный» — новый жилой проект МАПИДа возле Минска. Комплекс строят на участке более 18 га в одноименном поселке Солнечный. По проекту здесь появится район малоэтажных домов, таунхаусов и коттеджей из сборного железобетона . В проекте — электродома, дворы без машин и детские площадки на крыше стилобатов. Из интересного - количество машиномест в «Солнечном» превышает количество квартир (1178 квартир и 1228 машиномест), что для городской застройки невиданная роскошь. Рендеры выглядят так:

















На участке работают несколько кранов и команда рабочих, а очертания первых домов уже показались из под земли.













