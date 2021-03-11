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Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
11.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Еще недавно все обсуждали «Пирс», как новый формат жилья за чертой МКАД. Опыт «А-100 Девелопмент» показал – люди не боятся выезжать из Минска и готовы платить за пригородное жилье, где участки стоят дешевле, а квартиры столько же. Реакция рынка не заставила себя ждать, один за другим застройщики согласовали проекты, и возле столицы началась большая стройка. О том, как возводятся комплексы
«Солнечный» — новый жилой проект МАПИДа возле Минска. Комплекс строят на участке более 18 га в одноименном поселке Солнечный. По проекту здесь появится
К работам на площадке застройщик
Строительство комплекса разбито на 23 очереди, а сдать проект в эксплуатацию планируется через 6 лет. Информация о том, за сколько можно будет
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Еще недавно все обсуждали «Пирс», как новый формат жилья за чертой МКАД. Опыт «А-100 Девелопмент» показал – люди не боятся выезжать из Минска и готовы платить за...
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