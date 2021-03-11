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Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

11.03.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Еще недавно все обсуждали «Пирс», как новый формат жилья за чертой МКАД. Опыт «А-100 Девелопмент» показал – люди не боятся выезжать из Минска и готовы платить за пригородное жилье, где участки стоят дешевле, а квартиры столько же. Реакция рынка не заставила себя ждать, один за другим застройщики согласовали проекты, и возле столицы началась большая стройка. О том, как возводятся комплексы «Соколиный край» и коттеджный поселок для многодетных в Соколе, мы уже писали. Сегодня смотрим ЖК «Солнечный», который МАПИД возводит всего в 500 метрах от МКАД напротив ТЦ «Экспобел».

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

«Солнечный» — новый жилой проект МАПИДа возле Минска. Комплекс строят на участке более 18 га в одноименном поселке Солнечный. По проекту здесь появится район малоэтажных домов, таунхаусов и коттеджей из сборного железобетона. В проекте — электродома, дворы без машин и детские площадки на крыше стилобатов. Из интересного -  количество машиномест в «Солнечном» превышает количество квартир (1178 квартир и 1228 машиномест), что для городской застройки невиданная роскошь. Рендеры выглядят так:


Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

К работам на площадке застройщик приступил в августе прошлого года, а в ноябре уже начал строительство первого дома. Сегодня на участке начата прокладка сетей и строительство трех жилых домов. Сразу после их ввода в эксплуатацию МАПИД займется строительством начальной школы с детским садом. По планам это случится осенью 2021 года.

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

На участке работают несколько кранов и команда рабочих, а очертания первых домов уже показались из под земли.

Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт
Как изменилась площадка ЖК «Солнечный» возле Экспобела за 3,5 месяца активной стройки – фотофакт

Строительство комплекса разбито на 23 очереди, а сдать проект в эксплуатацию планируется через 6 лет. Информация о том, за сколько можно будет купить квартиру в новом районе, вот-вот появится. Известно, что квартиры здесь будут продаваться как по коммерческим ценам, так и для граждан, состоящих на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. На долю нуждающихся выделено 10% от всего объема нового строительства.

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Теги: Минск
 
 
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Еще недавно все обсуждали «Пирс», как новый формат жилья за чертой МКАД. Опыт «А-100 Девелопмент» показал – люди не боятся выезжать из Минска и готовы платить за...
 
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