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Дилер о приостановке продаж Škoda Rapid в Беларуси: может быть надолго
11.03.2021 11:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Решение вопросов о возобновлении реализации Škoda Rapid в Беларуси может занять некоторое время, сообщил Sputnik заместитель директора по маркетингу и продаже автомобилей ООО "ФелОкт-сервис", импортера Škoda в Беларуси Сергей Нечипуренко.
Сегодня представитель Škoda в Беларуси сообщил о том, что продажа автомобилей Rapid
"Есть сопроводительные документы, которые готовит Фольксваген Груп Рус – сертифицированный дистрибьютор на территории Таможенного союза, который поставляет легковые автомобили Volkswagen, Audi, Škoda, Bentley и другие. У Госстандарта возникли некоторые вопросы к оформлению сертификата соответствия транспортного средства, выданного Росстандартом", - пояснил Нечипуренко.
По его словам, процедура возобновления продаж может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.
Российская сборка
Руководитель отдела маркетинга ООО "ФелОкт-сервис" Дарья Горбарук уточнила, что на складах в Минске по состоянию на 10 марта оставалось порядка 30 машин Škoda Rapid. Все – калужской сборки.
"Сейчас нет "нероссийского" производства Rapid, эта модель собирается только в РФ. Соответственно по этой причине мы ждем от России ответ по ОТТС (одобрении типа транспортного средства - Sputnik), белорусский импортер никак не участвует в этом процессе. Как только российская сторона даст ответы на все необходимые вопросы, мы ждем возвращения продаж. Пока сложно предполагать, какая судьба ждет эти автомобили", - констатировала специалист.
По словам Дарьи Горбарук, в Беларуси в продаже остались другие модели Škoda (Oсtavia, Kodiaq, Karoq и Superb).
последует
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На складах в Минске, по словам представителя импортера SKODA в Беларуси, осталось "незначительное количество" Rapid.
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