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Акция в МТС: cкидка 20% на смартфоны Xiaomi
11.03.2021 11:31 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.
Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить консультанту в интернет-магазине или в салоне связи МТС промокод «Xiaomi» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.
Подробнее об условиях действия акции «Самым любимым» смотрите
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/128 ГБ памяти получил скидку 150 рублей, а версия с 6/64 ГБ – 140 рублей. Они стали доступны за 589 и 559 рублей соответственно.
А цена на Xiaomi Redmi Note 9S с 4/64 ГБ памяти уменьшена до 499 рублей. При покупке этой модели выгода составит 130 рублей.
Подробнее со списком смартфонов Xiaomi, цены на которые снизились в рамках «Самым любимым», можно ознакомиться ниже:
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно как в салонах связи МТС, в
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С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым...
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