Акция в МТС: cкидка 20% на смартфоны Xiaomi

С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить консультанту в интернет-магазине или в салоне связи МТС промокод «Xiaomi» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Подробнее об условиях действия акции «Самым любимым» смотрите здесь .

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/128 ГБ памяти получил скидку 150 рублей, а версия с 6/64 ГБ – 140 рублей. Они стали доступны за 589 и 559 рублей соответственно.

А цена на Xiaomi Redmi Note 9S с 4/64 ГБ памяти уменьшена до 499 рублей. При покупке этой модели выгода составит 130 рублей.

Подробнее со списком смартфонов Xiaomi, цены на которые снизились в рамках «Самым любимым», можно ознакомиться ниже:

Цена по акции Ежемесячный платеж Цена вне акции Выгода, руб Рассрочка 12 месяцев Рассрочка 24 месяца Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 589 53,54 27,78 739 150 Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 559 50,81 26,39 699 140 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB 559 50,81 24,3 699 140 Xiaomi Redmi Note 9S 4/64GB 499 45,36 21,69 629 130 Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB 479 43,54 22,57 599 120 Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB 399 36,27 20,13 499 100 Xiaomi Redmi 9T 4/64GB без NFC 379 35 16,74 479 100