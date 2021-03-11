ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Акция в МТС: cкидка 20% на смартфоны Xiaomi

11.03.2021 11:31 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым платежом, так и в рассрочку без первого платежа.

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо сообщить консультанту в интернет-магазине или в салоне связи МТС промокод «Xiaomi» и заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи МТС по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Подробнее об условиях действия акции «Самым любимым» смотрите здесь.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 6/128 ГБ памяти получил скидку 150 рублей, а версия с 6/64 ГБ – 140 рублей. Они стали доступны за 589 и 559 рублей соответственно.

А цена на Xiaomi Redmi Note 9S с 4/64 ГБ памяти уменьшена до 499 рублей. При покупке этой модели выгода составит 130 рублей.

Подробнее со списком смартфонов Xiaomi, цены на которые снизились в рамках «Самым любимым», можно ознакомиться ниже:

 

Цена по акции

Ежемесячный платеж

Цена вне акции

Выгода, руб

Рассрочка 12 месяцев

Рассрочка 24 месяца

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB

589

53,54

27,78

739

150

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB

559

50,81

26,39

699

140

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/64GB

559

50,81

24,3

699

140

Xiaomi Redmi Note 9S 4/64GB

499

45,36

21,69

629

130

Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB

479

43,54

22,57

599

120

Xiaomi Redmi Note 8 4/64GB

399

36,27

20,13

499

100

Xiaomi Redmi 9T 4/64GB без NFC

379

35

16,74

479

100
 

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и купить ее можно как в салонах связи МТС, в интернет-магазине - как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 10 марта ряд смартфонов Xiaomi можно приобрести в МТС со скидкой 20%. Скидка предоставляется в рамках акции «Самым любимым» и будет действовать как при покупке единым...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Казахстане поставщиков белорусского и российского сахара заподозрили в ценовом сговоре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

10.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by