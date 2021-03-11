Число рекламодателей в Одноклассниках выросло на 35% в 2020 году

Социальная сеть Одноклассники в рамках отчетности Mail.ru Group делится актуальными показателями по монетизации и активности пользователей в 4 квартале 2020 и за год в целом.

Одним из ключевых драйверов роста выручки социальной сети по-прежнему остается реклама. Несмотря на особенности поведения рекламного рынка в 2020 году из-за пандемии COVID-19, количество рекламодателей в ОК за год выросло на 34,8%.

В конце года ОК проанализировали рекламные форматы и категории рекламодателей в соцсети. Больше всего на продвижение тратили онлайн-магазины и компании сферы FMCG, самым растущим сегментом по инвестициям в продвижение стали рекламодатели в категории «Компьютерная техника», а наиболее популярным форматом – видеореклама.

Наиболее динамичный рост в рекламной монетизации ОК в 2020 году наблюдался в сегменте малого и среднего бизнеса.

В четвертом квартале ОК добавили несколько обновлений в собственный рекламный кабинет для предпринимателей, работающий на базе технологий myTarget, а в целом в 2020 году – запустили ряд инициатив, которые помогают размещать рекламу и вести бизнес в соцсети даже пользователям без опыта в онлайн-продвижении.

В результате за год выручка ОК от рекламы малого бизнеса выросла в два раза, а число рекламодателей в этом сегменте – на 77%.

IVAS, включая игры и подарки, в 2020 году приобрели особенную значимость для пользователей соцсети: помогали им общаться с близкими на расстоянии и комфортно проводить время дома. Это привело к росту вовлеченности пользователей, в том числе в использование платных сервисов.

В частности, за год ОК выплатили разработчикам игр 3,3 млрд рублей, а выплаты за мобильные игры вплотную приблизились к миллиарду и превысили 970 млн рублей. При этом дневная аудитория мобильных игр выросла на 24,3%, а проводимое время в них – на 32,4%.

Виртуальные подарки в ОК также показали существенный рост в 2020 году как один из главных способов коммуникации и поздравлений в рунете. За год пользователи отправили 52,8 млрд подарков (бесплатных и платных) – на 18% больше прошлого года. Выросли и отправки стикеров и открыток в сообщениях – на 67% до 6 млрд за весь год.

Кроме того, одним из ключевых сервисов для обмена эмоциями и коммуникации между пользователями стали «Моменты», которые появились в ОК в октябре 2020 года. За два месяца после запуска уникальная аудитория «Моментов» превысила 16 млн человек.

В 2020 году ОК также продолжили развивать направление социальной коммерции. В четвертом квартале социальная сеть перезапустила собственный маркетплейс товаров из Китая совместно с AliExpress Россия. Это привело к росту заказов на 56% по сравнению с третьим кварталом.

Кроме того, свои товары активно продавали и группы в ОК – за год они опубликовали более 23 млн карточек с товарами с помощью встроенного сервиса для интернет-магазинов.