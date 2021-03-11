«С нами вообще никто не разговаривает про инвестиции. Но предлагают переехать». Кому нужны биотехнологии?

Источник материала: Tut.by

«Суверенитет Беларуси — это то, чем не торгуют. Это не обсуждается. Другой Родины у нас нет. А Россия — это стратегический партнер и большой рынок. Там пасутся все мировые биотехнологические компании. Мы тоже там должны присутствовать», — расставляет точки над i основатель группы компаний «Фермент» Валерий Бестолков. О перспективности биотехнологий, интересе Комитета госконтроля, предложениях перевезти бизнес и скандальной публикации в The Insider он рассказал TUT.BY.





«Пришел как инвестор, пришел спасать»

Предприятие в виде научно-производственного кооператива «Фермент» было создано на заре независимости, в 1992 году, как совместный белорусско-немецкий проект. Но не сработались, и уже в 1993 году проект стал полностью белорусским.

— В «Фермент» как монокомпанию я пришел в 2011 году, как антикризисный менеджер, не совсем понимая, что такое химия и биохимия, и уж точно не совсем понимая, что такое ферменты. Пришел как инвестор, пришел спасать. Бизнес как бизнес оценке не подлежал и критики не выдерживал. Условия труда были бесчеловечные, долги. Кроме того на предприятии шли различные проверки, война собственников, смена директоров — змеиный узел, в который было опасно соваться. Но сунулся. — улыбается бизнесмен.

Так выпускник БНТУ (робототехника), экономист по второму образованию, автор нескольких поэтических сборников занялся изучением биотехнологий, а в компании начал формироваться новый менеджмент. Стало очевидно сразу, что без создания новой бизнес-модели, изменения мышления, погружения в суть проблем, изучения предмета (продуктов, производства, особенностей рынка) и формирования команды не обойтись. Процесс постижения нюансов занял больше года, к 2013 году сложилась четкая концепция будущего кластера «Фермент». Так что ставка на биотехнологии была сделана еще до того как они стали одной из самых привлекательных отраслей экономики Беларуси, вошли в качестве одного из направлений деятельности Парка высоких технологий (сейчас «Фермент» также резидент ПВТ), удостоились пристального внимания государства.

— В 2012 году я впервые очутился на крупных биотехнологических производствах в Китае, объездил их десятки, увидел, как развивается отрасль, которая стартовала в своем развитии только в начале нулевых. У нас были наработки еще со времен СССР, так что Китай развивал и масштабировал известные миру технологии. Важно, что это продукция с определенной добавленной стоимостью. Надо только научиться ее эффективно производить и продавать. Китай в этом преуспел, равно как и США, Индия. В Китае на некоторых топовых биотехнологических производствах были свои научные центры. В двух из них мне даже посчастливилось выступить по просьбе китайских партнеров. Вернулся я уже убежденным в необходимости своего научного центра. Этот центр и стал основным недостающим пазлом нынешней бизнес-конструкции, — уверен собеседник.

Создание такого центра развязало руки, высвободило время, позволило ускорить разработку и внедрение ноу-хау, заглянуть в суть вещей и веществ своими глазами, увеличить продажи, рассказывает он.

Валерий Бестолков уверен, и у небольших локальных производителей есть свои ниши в сфере биотехнологий. Лучший пример — Дания и компания Novozymes, один из мировых лидеров в сфере биотехнологий, специализирующийся на разработке и производстве ферментных препаратов и занимающая до 70% мирового производства.

— Вот вам и «маленькая страна». Главный потенциал — это люди и доступная энергия. Любая национальная экономика должна развивать биотехнологии, и не только крупных производителей. Масштабирование — это вопрос инвестиций, времени и эффективности менеджмента. Нужно много биотехнологических производств, нужно развитие науки — это части одного целого, одно невозможно без второго. Биотехнологическое производство в любом случае толкает перед собой науку. Без науки такому производству не выжить, а если мы хотим, чтобы наука была эффективной, она должна быть интегрирована в производство, чего сейчас часто не происходит, — говорит основатель группы компаний.

Биотехнологическое производство в любом случае толкает перед собой науку. Без науки такому производству не выжить.

Есть сегменты, вроде производства незаменимых аминокислот, что планирует БНБК, это реально большие производства, там масштаб принципиально важен, это сырье для всего кормопроизводства, а кормопроизводство — это многомиллионные потоки, продолжает он.

— Тут три слагаемых успеха: дешевое сырье (зерно, глюкоза), дешевая энергия, эффективная технология. Четвертым цепляется маркетинг. Но мы говорим не столько о крупнотоварном производстве, сколько о производстве с высокой добавленной стоимостью. Так что биотехнологии — это еще и производство пробиотиков, используемых как в пищу, так и для лечения; ферментов — веществ биологического происхождения, ускоряющих химические реакции; антибиотиков. Биотехнологии дают возможность создать высокоэффективные и экологичные производства. Много разработок есть в сфере синтеза белка и продуктов питания, анализаторов для медицинских тестов, вроде тех, что определяют уровень сахара в крови.

С 2011 года объемы производства «Фермента» выросли многократно, начинали с нулевой доли рынка. Компания выпускает ферменты для кормопроизводства, пищевой, кожевенной и текстильной промышленности, ветпрепараты, моющую химию, консерванты (всего около 150 продуктов, за год их число выросло на 20).





— Увидели, что нам не хватает внутреннего рынка, и с 2013 года мы начали работать на рынках Таможенного союза, в России и Казахстане. Сейчас присутствуем в десяти странах, среди них Украина, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, в Марокко завершаем регистрацию, пробуем работать с Турцией, рассказывает Бестолков.

На ООО «Фермент» работает около 100 человек. Производство расположено в Брестской области, лаборатория — в Минске.

Как у частной компании появился технопарк, а у КГК — вопросы

К научному центру добавлялись все более сложные элементы: производственная лаборатория, отдел консалтинга, центр разработок, испытательная лаборатория, IT-отдел. А в 2018-м году одним из направлений развития компания выбрала создание технопарка. Топ-менеджмент прикинул, что научный штат «Фермента» достаточно высокого профессионального уровня (один доктор, четыре кандидата, 3 магистра, 5 аспирантов-соискателей ученых степеней) Государство как раз решило привлечь частный бизнес к развитию инновационной инфраструктуры и создать сеть технопарков. Технопарк «Фермент» зарегистрировали в 2019 году. Он стал первым негосударственным аккредитованным производственным биотехнологическим парком в Беларуси с экстерриториальным принципом действия.

Почему важно, чтобы к созданию технопарков подключился частный бизнес? Бестолков объясняет: потому, что ему не важны объемы, количественные показатели. Бизнес всегда нацелен на извлечение прибыли, в краткосрочном или долгосрочном периоде она маячит, и бизнес привык рисковать, не бояться делать ошибки и нести потери, при условии, что вероятный успех с лихвой окупит вложения. И вся наука, которая находится под его управлением, неизменно интегрирована в схему извлечения прибыли.

— Так вот технопарк — это сложный многовекторный проект, объединяющий бизнес, науку, венчурное финансирование, поиск идей, проектов, создание условий для их развития и роста. Технопарки — это инкубаторы передовой научной мысли, которые обязаны находить, формировать и поддерживать стартапы, которые создают предпосылки для роста и развития новых проектов. Много среди них рисковых, важно четко отделять зерна от плевел, — отмечает Бестолков.

Инфраструктура технопарка — это предоставление офисов и производственно-складской зоны, научно-исследовательского центра, помещений бизнес-хаба, оказание различного рода услуг, содействие в получении средств республиканского бюджета и инновационных фондов на осуществление научной, научно-технической и инновационной деятельности. Известная в Беларуси проблема — дефицит проектов. И средства выделяются, а распределить их не всегда удается.

— И проектов мало, и возможностей у них проявить себя мало. Наша задача — искать проекты и вселять в них веру в себя. Приходите, вы нужны. Не работайте в стол, не занимайтесь наукой ради науки. Если есть идея, есть команда, мы готовы вам помогать, у нас есть экспертиза, мы работаем с теми, кто заслужил свое право называться экспертом в этой отрасли, — рассказывает собеседник.

За два года были проанализированы десятки предложений, зарегистрировано пять резидентов технопарка. Оказана поддержка, проведена экспертиза с участием Государственного комитета по науке и технологиям, найдены заказчики на реализацию этих проектов, на их продукцию, разработаны бизнес-планы, продолжает он.

Есть и собственные научные разработки, которые уже стали конечными продуктами, прошли от лаборатории до опытного производства. Очень важно, уточняет собеседник, что эти продукты — ключевой элемент экологически чистых технологий для переработки сырья, которые замещают грязные сложные производства, где есть большая проблема с утилизацией отходов, существенно экономят электроэнергию, так что большая надежда на инновационные продукты.

— Мы работаем над технологиями ферментации сырья с высокой питательной ценностью и аминокислотным профилем с целью его гидролиза до усвояемых форм, — рассказывает основатель группы компаний. — А это уже относится к технологии кормления сельхозживотных.

Сферы деятельности резидентов технопарка схожие. «Белкаролин» реализовывает инновационный проект «Строительство цифровизированного завода по производству инновационных ветеринарных препаратов серии «Зеленая линия — альтернатива антибиотикам» с учетом требований GMP и с внедрением мировых подходов к проектированию, контролю и управлению производством на базе концепции «Индустрия 4.0», который включен Комиссией при Совмине в перечень «проектов будущего». Проект включен и в проект государственной программы инновационного развития на 2021−2025 годы.





Резидент «Жиры и концентраты» создает цифровизированное инновационное производство рафинированных дезодорированных жиров животного и растительного происхождения, концентратов витаминов E и F с учетом требований HACCP. Проект также может быть включен государственную программу инновационного развития.

Между рассказами о первых резидентах выясняется про повышенный интерес к работе технопарка Комитета госконтроля.

— Изучают нас с мая прошлого года, приглашали коллег наших, резидентов, интересовались деятельностью. Сейчас с февраля 2021 года идет внеплановая проверка. Да, как создатель технопарка на первом этапе мы получили льготы. Сильно ли нас осчастливили? Конечно, нет. Мы вкладываем и в технопарк, и в развитие науки и технологий в разы больше, чем получаем преференций от льготного налогообложения, хотя преференции и распространяются на всю продукцию компании, соответствующую определенным критериям, — подчеркивает Валерий Бестолков.

Да, как создатель технопарка на первом этапе мы получили льготы. Сильно ли нас осчастливили? Конечно, нет.

По предварительной информации, претензии КГК в том, что создано недостаточно инфраструктуры для общего пользования, для развития резидентов. На предприятии с этим категорически не согласны.

— По оценкам КГК, за счет льгот мы недоплатили 89,5 тысяч рублей налога на прибыль в прошлом году. Но это мизер. У нас месячный фонд зарплаты заметно больше. При этом за год мы 590 тысяч рублей вложили — это больше бизнес-плана — в развитие технопарка и его инфраструктуры. Сложно прописать, как быстро должны развиваться резиденты, сколько инновационной продукции должны произвести они, а сколько — мы сами. Наша главная задача — создать климат, и мы — элемент этого климата, как воздух или вода.

А пока гибкости законодательству не хватает, констатируют на предприятии. К примеру, технопарк по закону обязан сдавать резиденту площади в аренду. Это входит в понятие «создавать условия» — хотя прошлый год показал, что такая норма уже мало актуальна — большая часть мировой экономики стала работать удаленно.

— Это новая реальность — чтобы развивать бизнес и науку совсем не обязательно сидеть на стуле в офисе. Хороший компьютер и интернет заменяет офис. Закон должен быть более гибким, направленным на развитие. Если резиденту не нужны наши площади — зачем ему навязывать? Мы весь год уходили от того, чтобы люди скапливались, пересекались в одном пространстве, — разводит руками собеседник. — А вот возможность быть увиденным в интернет-пространстве очень важна и у молодого стартапа нет возможности качественно выйти с профессиональным сайтом. Наш сайт — это умная платформа, которая содержит в себе все технологические новшества для собственного продвижения в интернете и поиске клиентов. Наши резиденты имеют свои кабинеты и представлены на ней.

«Не хотите ли переехать?»

— У нас есть план развития до 2025 года, но надо понимать, что на нас влияют все те же факторы, что и на экономику в целом — и белорусскую, и мировую. Мы заявляли и позиционируем себя как международная компания, поэтому все колебания потребительского спроса и производства мяса птицы и крупного рогатого скота, кожпереработки — тут же отражаются на нашем производстве. Так что в этом году мы больше работали головой, чем руками, — рассказывает Бестолков. — И хотя в итоге объемы производства не упали, но снизился экспорт — это тревожит и сейчас я занят, в первую очередь, именно экспортом.

Причины падения — объективные, уверен он. Пандемия лишила возможности куда-либо выезжать практически на год. Сейчас что-то начинает открываться, контакты возобновляются.

— Но пока вся инвестиционная деятельность находится на стопе. С нами вообще никто не разговаривает ни про какие инвестиции. Более того, к нам обращаются с другими идеями. Говорят: «Вы создали здесь производство, вы вполне успешны, но у вас очень рисковый бизнес. Не хотите ли переехать». Звала Литва, Украина, были разговоры в России.





Что предлагают? Везде однозначно — финансирование, рассказывает топ-менеджер. Есть заинтересованность в технологиях переработки сырья, в специалистах.

— А их мы отдавать никому не готовы! Если переезжать — то командой. Но уезжать нельзя! Мы считаем, что надо создавать добавленную стоимость здесь, развивать бизнес-климат, — подчеркивает Валерий Бестолков.

Если переезжать — то командой. Но уезжать нельзя! Мы считаем, что надо создавать добавленную стоимость здесь.

— Но план Б тоже есть?

— План Б — обязательно, — улыбается основатель группы компаний «Фермент». — Хочу напомнить, что мы заявляли в ГКНТ планы по строительству нескольких производств, под них надо финансирование. Но создавать их здесь, играть по непонятным правилам — слишком рискованно для бизнеса.

Все это — результат событий последних семи месяцев. Раньше особых претензий к бизнес-климату не было. В том числе и поэтому, начинаем присматриваться к российскому инновационному центру Сколково.

— Прессинга проверок не было, но и преференций не было особых. Мы — отечественный производитель, но место на рынке приходилось выбивать в конкурентной борьбе с мировыми производителями. Никаких поблажек. Бюджетными деньгами мы тоже не пользовались, хотя и помогали получить доступ к ним нашим резидентам. При этом у нас было и есть в планах строительство новых производств. Инвестиции нам нужны, но нужна стабильность. Нужно понятное будущее, — констатирует он.

С темы будущего органично переходим к недавнему сливу российского The Insider. Валерий Бестолков был одним из представителей бизнеса, которого издание упоминает в документах из переписки начальника управления АП России. Из документов следует, что в Кремле идет работа с белорусским «активом» по созданию новой партии, которая будет выступать за более тесную интеграцию с Россией. По белорусским меркам, подозрение серьезное — это же фактически список людей, у которых можно усмотреть политические амбиции.

— Когда увидели там свою фамилию боязно стало?

— Абсолютно не боязно. У прессы свой хлеб. Поэтому я очень избирателен в отношении СМИ и никогда не делаю поспешных выводов. Мы знаем, чем мы занимаемся, кто мы. Мы — на своей земле.

— Но были предчувствия: ну все, сейчас начнется?

— Я с таким предчувствием живу всю жизнь. Каждый день надо быть готовым. Я об этом всегда помню — что может начаться. Так что и после слива я начал готовиться к череде возможных событий.

— Друзья, коллеги, не говорили — мол, зачем тебе?

— Говорили. И «Я тебя знать не знаю» — тоже говорили. Отсутствие информации порождает тайны, а тайны обрастают слухами, — улыбается Бестолков, и рассказывает, что за круглые столы проводил Центр социально-консервативной политики (ЦСКП). — Спикеры на эти встречи собирались серьезные, они представляли различные регионы, в том числе — проблемные. 2020-й год был годом испытаний не только из-за пандемии. Был Карабахский кризис, погибло много людей, мы обсуждали эту тему с людьми, над которыми рвались снаряды. Была революция в Кыргызстане — прямо в течение круглого стола фактически происходила, выборы президента Молдовы, события в Беларуси. Мы работаем в одном пространстве, людям нужна обратная связь. Бизнесу важно чувствовать дыхание друг друга. Мир идет по пути децентрализации, и ЦСКП — одна из ниточек, которая связывает страны, позволяет понять проблемы друг друга.

Валерий Бестолков уверен, что в нынешнем положении экономика Беларуси работать не может, потому что она вплетена, как инструмент в политическую модель, а надо создавать исключительно экономическую.

— А при нормальной модели будущее у независимой Беларуси и ее экономики есть?

— Все есть, — улыбается Бестолков. — И оптимизм, и возможность создания уникальной невероятной экономической модели, которая создаст условия для рождения белорусского экономического чуда — экономики будущего с притоком больших внешних инвестиций и огромным количество денег внутри страны, которые мы можем создавать здесь и инвестировать здесь.

Но это тема для отдельного разговора.