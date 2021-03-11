|
Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже
11.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКонтрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области России. Транзитные сделки, которые совершаются двумя компаниями-нерезидентами Беларуси, могут говорить о росте доверия к нашей биржевой площадке со стороны иностранного бизнеса и способствуют развитию трансграничной биржевой торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первую транзитную сделку по продаже пиломатериалов совершили на Белорусской универсальной товарной бирже
Контрагентами выступили торговая компания из Литвы и производитель пилопродукции из Брянской области России. Транзитные сделки, которые совершаются двумя...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)