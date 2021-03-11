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Белорусский рубль укрепился к доллару и евро
11.03.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах белорусский рубль немного окреп. За американский доллар просят минимально 2 рубля 60 копеек. Евро опустился до 3 рублей 10 копеек, и 3,52 стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах белорусский рубль немного окреп. За американский доллар просят минимально 2 рубля 60 копеек. Евро опустился до 3 рублей 10 копеек, и 3,52 стоят 100...
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