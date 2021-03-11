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«Командовать должны люди, которые воевали». Лукашенко произвел ряд назначений в вооруженных силах
11.03.2021 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко назначил замминистров обороны, а также произвел ряд назначений в руководстве вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Генерал-майор Виктор Гулевич назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем министра обороны Республики Беларусь.
Гулевич родился 14 мая 1969 года в деревне Большая Падерь Слуцкого района Минской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 2002 году — Военную академию Республики Беларусь. Военную службу проходил в военной разведке и силах спецопераций. С февраля 2020 года командовал войсками Западного оперативного командования.
Генерал-майор Андрей Жук назначен заместителем министра обороны.
Жук родился 6 августа 1969 года в городе Горки Могилевской области. Окончил Минское суворовское военное училище, Московское высшее общевойсковое командное училище и командно-штабной факультет Военной академии Беларуси. С мая мая 2018 года генерал-майор Андрей Жук был командующим войсками Северо-западного оперативного командования.
В свою очередь Северо-западное оперативное командование теперь возглавит Александр Науменко, который до этого дня руководил Минским суворовским военным училищем.
Командующим войсками Западного оперативного командования назначен генерал-майор Игорь Демиденко — экс-начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.
— Главный упор был сделан на то, что командовать направлениями оперативными и быть начальником штаба и заместителями министра должны быть люди, которые воевали, образно говоря, которые были командирами. Поручено было найти именно таких, — пояснил Лукашенко новые назначения.
Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил, что «каждая кандидатура была изучена персонально».
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Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил, что «каждая кандидатура была изучена персонально».
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