Лукашенко назначил пять замминистров и обновил руководство Таможенного комитета

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его пресс-служба.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь стал

Антон Краевский.

Также назначены:

Заместителем Министра иностранных дел — Николай Борисевич;

Заместителем Министра по налогам и сборам — Игорь Скринников;

Заместителем Министра экономики — Татьяна Бранцевич;

Заместителем Министра энергетики — Денис Мороз;

Заместителем Министра юстиции — Сергей Калиновский;

Первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации — Дмитрий Барташевич;

Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов — Анатолий Шаршун;

Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб;

Генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае — Евгений Лазарев.

Кроме того Александр Лукашенко обновил руководящий состав Государственного таможенного комитета. Новыми заместителями главы ведомства стали:

Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Александр Валиев;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Андрей Большаков;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета —

Эдуард Данилович.

Также напомним, что Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета и министра по чрезвычайным ситуациям .