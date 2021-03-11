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Лукашенко назначил пять замминистров и обновил руководство Таможенного комитета
11.03.2021 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета,
Заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь стал
Также назначены:
Заместителем Министра иностранных дел — Николай Борисевич;
Заместителем Министра по налогам и сборам — Игорь Скринников;
Заместителем Министра экономики — Татьяна Бранцевич;
Заместителем Министра энергетики — Денис Мороз;
Заместителем Министра юстиции — Сергей Калиновский;
Первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации — Дмитрий Барташевич;
Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов — Анатолий Шаршун;
Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб;
Генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае — Евгений Лазарев.
Кроме того Александр Лукашенко обновил руководящий состав Государственного таможенного комитета. Новыми заместителями главы ведомства стали:
Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Александр Валиев;
Заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Андрей Большаков;
Заместителем председателя Государственного таможенного комитета —
Также напомним, что Александр Лукашенко назначил
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Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах.
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