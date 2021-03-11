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Лукашенко назначил пять замминистров и обновил руководство Таможенного комитета

11.03.2021 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах, а также обновил руководство Таможенного комитета, сообщает его пресс-служба.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь стал
Антон Краевский.

Также назначены:

Заместителем Министра иностранных дел — Николай Борисевич;

Заместителем Министра по налогам и сборам — Игорь Скринников;

Заместителем Министра экономики — Татьяна Бранцевич;

Заместителем Министра энергетики — Денис Мороз;

Заместителем Министра юстиции — Сергей Калиновский;

Первым заместителем председателя Государственного комитета по стандартизации — Дмитрий Барташевич;

Директором Департамента по ценным бумагам Министерства финансов — Анатолий Шаршун;

Первым заместителем начальника Белорусской железной дороги — Петр Дулуб;

Генеральным консулом Республики Беларусь в Дубае — Евгений Лазарев.

Кроме того Александр Лукашенко обновил руководящий состав Государственного таможенного комитета. Новыми заместителями главы ведомства стали:

Первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Александр Валиев;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета — Андрей Большаков;

Заместителем председателя Государственного таможенного комитета —
Эдуард Данилович.

Также напомним, что Александр Лукашенко назначил нового председателя Следственного комитета и министра по чрезвычайным ситуациям.

 
 
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Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы. Он провел ряд назначений в различных министерствах и департаментах.
 
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