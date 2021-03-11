«Это очень опасно для присвоивших себе власть». Почему в Беларуси взялись за зачистку адвокатов

Источник материала: Tut.by

Законопроектом «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» предлагается запретить адвокатам, работающим индивидуально, и адвокатским бюро защищать людей, проходящих по уголовным и административным статьям. Такое право анонимные авторы закона хотят оставить только у адвокатов, работающих в юридической консультации. Зачем это делается и почему адвокаты, не способные помешать системе выносить суровые приговоры, оказались столь опасными для нее, рассуждает лишенный адвокатской лицензии в феврале член Координационного совета, участник НАУ Михаил Кирилюк.



Фото из личного архива

По принципу лояльности, а не квалификации

Итак, адвокатскую деятельность предлагают серьезно переформатировать. Главное новшество мы обозначили. Но что значат предложенные изменения? Адвокатское бюро и индивидуальный адвокат в своей работе более независимы и ориентируются на интересы клиента. Адвокат в юридической консультации (ЮК) в своей работе зависит от начальника ЮК и становится более управляемым.

Еще один важный момент: устраняется трехлетний стаж работы по специальности для адвоката. Теперь выпускник вуза после стажировки 6−12 месяцев может стать адвокатом. Однако по действующему закону, к индивидуальным адвокатом или учредителем бюро предъявлялись ещё более серьезные требования, чем к обычным адвокатам .

Зато бывшие сотрудники судов, прокуратуры, юстиции, правоохранительных органов (и даже секретари) будут проходить экзамен в упрощенной форме (но только если их рекомендовали руководители).

Таким образом бывший следователь, ни дня не проработавший в адвокатуре, допускается к защите по уголовным делам, в отличие от адвоката, который этой защитой мог 10 лет заниматься, но теперь не сможет этого делать, поскольку статус самостоятельного субъекта давал ему слишком большую независимость.

Отдельно добавлен пункт, по которому бывший адвокат, лишенный лицензии Минюстом «за дискредитацию адвокатуры» в течении 3 лет с момента прекращения лицензии не может вернуться в адвокатуру. Примечательно, что это сделано меньше чем через месяц после лишения десятка лицензии адвокатов по политическим мотивам.

Кандидатов на стажировку в адвокатуру (без которой адвокат даже к экзамену не может быть допущен) — будет утверждать Министерство юстиции.

Минюст получает также права запрашивать у адвокатов любые документы, невзирая на адвокатскую тайну. Раньше этого делать было нельзя ввиду адвокатской тайны, теперь будет считаться, что просмотр договора с клиентом или искового заявления чиновником Минюста не будет нарушением адвокатской тайны. Вот только этим создается почва для коррупции.

Руководство коллегии адвокатов (Совет) будет формироваться адвокатами только для видимости, а де факто — Минюстом: кандидаты в Совет, председатель Совета — согласовываются Минюстом; если дважды кандидаты Минюст не устроят- Минюст дает своих кандидатов; если общее собрание адвокатов дважды отклонит кандидатов Минюста — эти кандидаты считаются избранными в Совет.

Другие новшества: адвокатом запрещается выступать учредителем, участником коммерческих организаций.

Таким образом, мы наблюдаем, что путем этого проекта пытаются сделать адвокатуру полностью подконтрольной:

— через отбор кандидатов в адвокаты (право на вход только через Минюст)

— через органы управления (которые формировать будет только Минюст)

— через контроль действующих адвокатов (истребование любых документов и проверка деятельности).

Чем опасен нелояльный адвокат

Но почему власти предприняли такую атаку на адвокатов, которые, несмотря на всю свою квалификацию, не способны серьезно повлиять на приговор? Ровно по той причине что и на журналистов: казалось бы что делает эта 20 летняя девушка, что ее пять омоновцев хватают и на годы в тюрьму сажают как опасного преступника?

Она действительно опасна для удерживающих незаконно власть.

Журналист формирует общественное мнение. И адвокат формирует общественное мнение.

Адвокат своим выступлением говорит — я знаю законы и имею право о них судить и мне общество в лице Минюста дало об этом бумагу. И я на основании этого говорю, то что вы делаете — беззаконие.

Адвокат своим выступлением говорит — я знаю законы и имею право о них судить. И я на основании этого говорю, то что вы делаете — беззаконие

И это очень опасно для присвоивших себе власть. Когда люди понимают, что они, их близкие страдают за правду, что закон на их стороне, а их обвинители — просто извратители закона — они готовы идти на жертвы и добиваться своего.

Адвокат — это часто единственное связующее звено человека в камере и его родни.

Я, когда защищал людей по уголовным статьям, приходил на встречу с подзащитным и помимо передачи юридической информации говорил: твоя семья за тебя, она тебя не бросила, жена тебя любит. Они все тебя просят: ничего не признавай, ничего не подписывай, они делают что могут. И это колоссальное влияние на человека.

И когда ты единственный источник альтернативной информации человеку в камере — это важно.

Представьте что будет, если вместо этого будет приходить «адвокат» в кавычках — бывший следователь — и говорить: жена от тебя ушла, мама просит — сознайся, пожалей ее здоровье тебе скидка будет. А письма от родных тем временем не доходят.

Независимость адвокатуры — это одна из основ нормального функционирования общества. Это очевидно для всего мирового юридического сообщества. Поэтому многие иностранные коллегии адвокатов и объединения юристов и обеспокоены тем, что у нас творится.

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