Новым главой СК стал Дмитрий Гора - заместитель генпрокурора Беларуси, выходец из КГБ

Источник материала: Tut.by

Главой Следственного комитета Беларуси назначен Дмитрий Гора, сообщает телеграм-канал СК . До этого он занимал пост заместителя генпрокурора.



Фото: prokuratura.gov.by

Заместителем генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года.

— Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды, — заявил на тот момент генпрокурор Александр Конюк, представляя своего заместителя коллективу.

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».

С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.

С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.

По данным «Нашай Нівы» , именно Дмитрий Гора в прошлом году возглавил межведомственную комиссию по проверке фактов издевательства и жестокого обращения во время задержания граждан, которая была создана после выборов. О результатах работы этой комиссии общественности ничего не известно.