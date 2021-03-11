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Новым главой СК стал Дмитрий Гора - заместитель генпрокурора Беларуси, выходец из КГБ
11.03.2021 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главой Следственного комитета Беларуси назначен Дмитрий Гора, сообщает
Заместителем генерального прокурора Дмитрий Гора стал в конце декабря 2019 года.
— Единственная запись в трудовой книжке — свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды, — заявил на тот момент генпрокурор Александр Конюк, представляя своего заместителя коллективу.
Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси. В 1993-м окончил Военный Краснознаменный институт в Москве по специальности «Правоведение», в 2018-м — Академию управления при президенте Беларуси по специальности «Государственное управление и экономика».
С сентября 1993 года — следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ по Брестской области.
С ноября 2009 года до назначения в Генпрокуратуру — начальник следственного управления КГБ Беларуси.
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