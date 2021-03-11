Чиновника, признавшего вину, освободить от ответственности. КС представил концепцию национального примирения

Источник материала: Tut.by

Координационный совет представил концепцию восстановления законности и национального примирения белорусского общества, в которой предложил не наказывать раскаявшихся госслужащих, готовых к сотрудничеству.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Координационный совет предлагает разработать проект специального нормативного акта, которым будут руководствоваться, чтобы восстановить законность в стране.

— Координационный совет считает, что текущий политический кризис неизбежно окончится национальным примирением, строительством будущего свободной Беларуси совместными усилиями всех ее граждан, независимо от их политических взглядов, сферы интересов, занимаемого положения в обществе и финансового благополучия, — говорится в заявлении КС.

В своей концепции КС предлагает этим специальным нормативным актом разбирать случаи:

применения физической силы, специальных средств и техники, оружия в отношении граждан в связи с их политической позицией;

любого ограничения или лишения свободы граждан, будь то в рамках административного или уголовного процесса, в связи с их политической позицией;

нарушения избирательных прав граждан;

нарушения права на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды, включая незаконные ограничения в деятельности СМИ;

нарушения прав граждан на свободу ассоциаций (создание новых некоммерческих общественных объединений или участие в деятельности уже существующих), мирных собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, свободное выражение мнений и убеждений, свободу передвижения (включая право гражданина Беларуси на выезд и возврат в страну);

привлечения граждан к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности, отчисления из учреждений образования, а равно ограничения права на трудовую или предпринимательскую деятельность в связи с их политической позицией;

публичных призывов к нарушению прав и свобод граждан, угроз и оскорблений в связи с их политической позицией;

уничтожения и повреждения имущества граждан и организаций, изъятия их имущества (включая блокирование их банковских счетов, или списание средств с таких счетов, или наложение ареста на такие средства), наложения на них любых видов наказания/взыскания, любых ограничений их хозяйственной/предпринимательской деятельности (включая отзыв лицензий или иных разрешений на осуществление предпринимательской деятельности), повлекшие причинение ущерба гражданам и организациям в результате политически мотивированного преследования.

Сохранить дееспособный профессиональный аппарат госуправления

Помимо того, концепция призвана содействовать сохранению дееспособного профессионального аппарата государственного управления и сектора национальной безопасности и обороны Беларуси.

Для осуществления этого пункта предлагается освободить от ответственности представителей государственной власти, которые не принимали участие в нарушениях и преступлениях против мирных белорусов. Они смогут продолжить работу на своих должностях и не будут подвергнуты ограничениям и взысканиям.

А госслужащие, которые признают свою вину, могут быть освобождены от уголовной и административной ответственности, если соблюдаются два условия: от их действий не пострадали жизнь и здоровье граждан, они раскаиваются и готовы помогать в раскрытии обстоятельств нарушений и преступлений.