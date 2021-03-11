Первое интервью нового главы Белгазпромбанка: стабильность банка восстанавливается

Источник материала: Sputnik Беларусь

Председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Ермакова не будет держаться за кресло, и как только у нее закончится контакт, планирует покинуть пост. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Sputnik Беларусь.

Ермакова принадлежит к так называемому "взрослому" поколению белорусской банковской элиты. В банковской сфере она с конца 90-х годов. Руководила Беларусбанком, Национальным банком РБ, кроме этого, она 12 лет была сенатором, возглавляла Белорусский союз женщин.

Именно Ермакову, которая к тому времени уже пять лет как ушла из Нацбанка, назначали во главе временной антикризисной администрации Белгазпромбанка, когда было возбуждено уголовное дело и задержан его основатель и экс-руководитель Виктор Бабарико , заявивший о президентских амбициях во время избирательной кампании 2020 года.

Тогда в российском "Газпроме" не признали новое руководство своей белорусской "дочки" и заявили, что данные действия противоречат внутренним законам Беларуси, а также международным актам.

О том, как в настоящее время обстоят дела в банке, удалось ли вернуть клиентов и как строились отношения с коллективом, корреспондент Sputnik Тамара Беляева спросила у Надежды Ермаковой спустя полтора месяца со дня ее назначения. Это первое и пока единственное интервью Надежды Ермаковой с того момента, как она пришла в Белгазпромбанк.

Восстановить авторитет банка

Тема, связанная с событиями лета 2020 года, в интервью ни разу не была затронута, но все равно читается между строк вопросов-ответов.

"Отток клиентов закончился в ноябре прошлого года, и уже декабрь шел с притоком. У нас намного увеличилось количество физических лиц, увеличились и суммы вкладов, и количество вкладчиков, и карт-счетов. Возросло число клиентов малого и среднего бизнеса. Декабрь ушел на восстановление авторитета банка", – говорит Ермакова.

По ее словам, в Белгазпромбанке достаточно ресурсов для того, чтобы обслуживать своих клиентов, в том числе и по финансированию, кредитованию.

"Ресурсной базы в банке уже достаточно с учетом того, что нас поддерживает собственник, поддерживает акционер – российский Газпромбанк", – подчеркивает председатель правления.

"К нам уже возвращаются клиенты системы Газпрома. К примеру, "Газпром трансгаз Беларусь", другие предприятия газовой отрасли. Да и не только они. Следует отметить, что обстановка улучшается. Уходят репутационные риски", – отметила глава правления банка.

Визит в Москву

Ни для кого не была секретом реакция российского банка на события, которые произошли с его белорусской "дочкой", в том числе реакция и на временную администрацию. И именно Ермаковой пришлось ехать знакомиться с руководством в Москву.

© Sputnik / Виктор Толочко Председатель правления ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Ермакова

"В начале января я была на приеме у председателя Газпромбанка. И я хочу сказать, что отношения сложились теплые, добрые. Нет оснований говорить о каких-то конфликтах. Возможно, был момент недопонимания, но это было в прошлом году, сейчас каких-то разногласий либо проблем нет", – сказала Ермакова.

Отвечая на вопрос о взаимоотношении с акционерами, глава правления почеркнула: "Есть полное взаимопонимание. Банк работает, а о проблемных вопросах с акционерами мы даже не говорим, мы их и не чувствуем. Каждый день сотрудники банка разного уровня связываются с Газпромбанком, общение идет регулярно".

"В настоящее время мы готовим собрание акционеров. Все идет в конструктивном ключе, без конфликтных моментов", – отметила Надежда Ермакова.

Прибыль осталась в банке

Как и любой банкир, Надежда Ермакова исповедует древний принцип о тишине и деньгах. Но про то, что акционеры не забрали дивиденды, все-таки рассказала.

"У нас сохранился капитал, который необходим для обслуживания того объема кредитов, которые мы способны выдать клиентам. Следует особо подчеркнуть, что акционеры в этом году приняли решение на совете директоров не забирать дивиденды, то есть вся прибыль – 44 миллиона белорусских рублей – останется. На эту сумму увеличился наш капитал, увеличились наши возможности по выдаче кредитов", – отметила глава правления.

"То, что прибыль в банке есть, это тоже показатель для нашего клиента, что мы работаем", – добавила собеседник агентства Sputnik Беларусь.

Почему не выполнили план

Говоря об успехах банка, Ермакова не скрывает, что есть проблемные моменты.

"Да, план по прибыли не был выполнен. Но это связано с тем, что у нас снизилась ресурсная база, снизились активы. Кроме того, необходимо было создать резервы по кредитам ряда предприятий в связи с ухудшением их финансового состояния в силу экономической и пандемийной ситуации в мире и стране", – пояснила она.

Но все основные пруденциальные требования Национального банка выполнены. Регулятор положительно оценивает Белгазпромбанк и никаких претензий к нему не имеет.

Все возвращается на круги своя

Говоря о том, что отношения с российским головным банком возвращаются в прежний формат, Ермакова напомнила, что российский Газпромбанк в конце февраля открыл своей белорусской "дочке" – Белгазпромбанку – кредитную линию на 60 миллионов евро.

"Мы уже получили 60 миллионов евро, мы получили лимиты на межбанковские кредиты, на финансирование расчетов. Все лимиты открыты, и все решения приняты Газпромбанком", – отметила глава банка.

"Буквально в ближайшие дни будет рассматриваться еще один вопрос. Надеемся, что на нас откроет лимит и российский Промсвязьбанк. (…) Уже вернулся и обслуживается в банке основной источник ресурсной поддержки со стороны наших акционеров – "Газпром трансгаз Беларусь". Он вернулся в конце февраля", – сказала глава правления банка.

Возвращение в банк

Приход нового руководителя даже в коллектив маленькой сберкассы – всегда стресс для обеих сторон. Как это было в непростой по многим позициям ситуации с Ермаковой и Белгазпромбанком, можно только догадываться.

"Когда в прошлом году я пришла в банк руководителем временной администрации, конечно, атмосфера была напряженная. Отношение было настороженное со стороны работников. И это естественно. Было бы неправильно и непонятно, если бы было по-другому", – вспоминает она.

"Те шесть месяцев 2020 года, когда я была во главе временной администрации банка, были непростыми, но я выстраивала отношения с коллективом. Все потихоньку выравнивалось – мы восстанавливали работу в банке. Думаю, что в этом году, когда я пришла уже председателем правления, вопросов у сотрудников банка не было. Возможно, был маленький шок – вот она вновь появилась… Но я никого не наказала, ни к кому не отнеслась предвзято", – подчеркнула глава банка.

Что было самым сложным?

Не скрою, меня немного смутила та доля откровенности и прямота, с какой Ермакова ответила на вопрос, что для нее было самым сложным в ситуации с Белгазпромбанком.

"Психологически сложного момента у меня не было. Нужно учитывать, что я ранее возглавляла не один банк, 12 лет была членом Совета Республики. Поэтому у меня есть опыт общения с коллективом, и каких-то психологических трудностей я не испытывала. Единственным для меня психологически сложным моментом в данной ситуации было то, что в моем возрасте пришлось идти работать руководителем. А в остальном – все нормально", – сказала она.

"Я ушла из Национального банка шесть лет назад. И вдруг опять пришлось пойти на такую напряженную руководящую должность, поэтому были сомнения: справлюсь или не справлюсь. Время показало, что выдерживаю, справляюсь", – улыбаясь, добавила глава банка.

Самые неожиданные и откровенные ответы Ермаковой

Про планы

– Что бы я хотела сделать за то время, пока буду находиться во главе банка? Чтобы коллектив, все его структурные подразделения работали на результат, без лишней бумажной волокиты, без дополнительных согласований, чтобы работа была технологически отлажена. И конечно, подготовка новых кадров. Вот это то, чтобы я хотела помочь сделать коллективу банка до конца своего контракта.

Про контракт

– У меня контракт на один год. В банк я пришла работать 18 января 2021 года. Заключенный со мной контракт заканчивается 18 января 2022 года. Я не сторонник того, чтобы возрастные люди работали руководителями. Надо давать дорогу молодым, поэтому еще моя задача состоит в том, чтобы к концу моего контракта подготовить следующего председателя банка. И со спокойной совестью сказать – вот этот специалист справится с функцией руководителя такого серьезного банка.

Про следующего председателя банка

– Пока я его не увидела. Слишком мало времени прошло. Не исключено, что это может быть кто-то из другого банка. Но эта кандидатура должна быть принята акционерами. И что очень важно, аттестована Национальным банком на должность руководителя банка, на члена правления. И учитывая, что Белгазпромбанк относится к системообразующим в Республике Беларусь, кандидатура должна быть согласована с главой государства.

Про возраст

– Современные технологии, которые существуют в любой сфере, и в первую очередь в банковской, развиваются очень быстро. Поэтому я отдаю себе отчет, что надо уступать дорогу молодым. Если мы не будем пускать их вперед, то мы отстанем. А моя кандидатура была выбрана для того, чтобы банк успешно прошел стабилизационный период.

Про подготовку молодежи

– Я не хвастаюсь, но могу сказать, что за свою трудовую карьеру подготовила многих руководителей первого уровня. Сегодня в белорусских банках много ребят работают на высоких должностях – признаюсь, я их называю "мои мальчики". Это и Белагропромбанк, и Беларусбанк, и Белинвестбанк, и Нацбанк. Из Беларусбанка много специалистов в разных банках работают. Поэтому сейчас свою миссию и свою главную задачу вижу в том, чтобы подготовить достойные кадры руководителей.

Про нелегкий-легкий труд

– Еще хочу отметить, банковский труд – очень нелегкий, из-за постоянных и круглосуточных рисков. Это в Белгазпромбанке я прихожу к половине девятого утра и ухожу часов в семь вечера. В других банках мне приходилось работать намного больше. А здесь устоявшийся банк, грамотные специалисты. Все члены правления нашего банка, заместители председателя, руководители всех структурных подразделений – это грамотные профессионалы.

Несколько цитат от Ермаковой

• С чем я пришла в банк? Ничего своего не приносила. Всем обеспечили на месте – блокнотами, ручками, карандашами. Свой только мобильный телефон.

• Банкир – это собственник, а я просто руководитель банка.

• Одна есть проблема у женщин – одиночество и разводы. Но не только женщины в этом виноваты, в этом виноваты и мужчины.

• К психологу я ходила один раз. Мы с ней пообщались и сделали вывод, что я зря потратила ее время. По жизни и опыту своей работы я сама психолог. И если бы я ходила к психологу, то на уровне руководителя мне вообще нечего было делать.

• Самые сложные репутационные риски для банка – это риски, связанные с персоналом.

• Белорусская женщина – это женщина с полной эмансипацией, но не феминистка.