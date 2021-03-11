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Глава Белгазпромбанка: к концу моего контракта нужно подготовить преемника

11.03.2021 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар - Sputnik. Председатель правления Белгазпромбанка считает, что после окончания контракта она покинет свое кресло и должна подготовить себе преемника, об этом Ермакова заявила в эксклюзивном интервью Sputnik.

Это первое интервью, которая она дала после назначения ее председателем правления Белгазпромбанка.

Ермакова в прошлом году была назначена главой временной антикризисной администрации Белгазпромбанка, когда было возбуждено уголовное дело и задержан его основатель и экс-руководитель Виктор Бабарико.

В начале 2021 года она была назначена председателем правления банка.

"У меня контракт на один год. В банк я пришла работать 18 января 2021 года. Заключенный со мной контракт заканчивается 18 января 2022 года. Я не сторонник того, чтобы возрастные люди работали руководителями", – сказала глава правления.

По ее словам, в настоящее время она рассматривает вопрос о подготовке себе преемника.

"Надо давать дорогу молодым, поэтому еще моя задача состоит в том, чтобы к концу моего контракта подготовить следующего председателя банка. И со спокойной совестью сказать: вот этот специалист справится с функцией руководителя такого серьезного банка", – сказала она.

Дело Белгазпромбанка

Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля пришли с обысками в минской головной офис банка.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за неуплату налогов и "отмывание" денег, был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и ряд топ-менеджеров. Дело передали для расследования в КГБ.

Впоследствии Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали назначение белорусской стороной руководителей банка незаконным.

Ситуация обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.

Полную версию интервью читайте на Sputnik Беларусь в ближайшее время

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Теги: Минск
 
 
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По словам Ермаковой, ее кандидатура была выбрана для того, чтобы банк успешно прошел стабилизационный период.
 
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