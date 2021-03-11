Ермакова: в Белгазпромбанк возвращаются клиенты системы Газпрома

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова отмечает, что авторитет и стабильность банка восстанавливаются, возвращаются клиенты системы Газпрома.

Об этом Ермакова заявила в эксклюзивном интервью Sputnik. Это первое интервью, которая она дала после назначения ее председателем правления Белгазпромбанка.

Ситуация с оттоком акционеров из Белгазпромбанка сложилась после событий лета прошлого года. Временная администрация в Белгазпромбанке была введена с 15 июня 2020 года на срок 6 месяцев после возбуждения уголовных дел в отношении практически всего состава предыдущего правления и экс-руководителя банка Виктора Бабарико.

"К нам уже возвращаются клиенты системы Газпрома. К примеру, "Газпром трансгаз Беларусь", другие предприятия газовой отрасли. Да и не только они. Следует отметить, что обстановка улучшается. Уходят репутационные риски", – заявила председатель правления.

Она также отметила, что отношения с российским головным банком входят в прежний формат. По словам Ермаковой, российский Газпромбанк в конце февраля открыл своей белорусской "дочке" – Белгазпромбанку – кредитную линию на 60 миллионов евро.

Кроме этого, по ее словам, в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о том, что откроет лимит и российский Промсвязьбанк.

Ситуация в Белгазпромбанке

Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля пришли с обысками в минской головной офис банка . Тогда было возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе за неуплату налогов и "отмывание" денег, был задержан экс-глава банка Виктор Бабарико и ряд топ-менеджеров банка.

Дело передали для расследования в КГБ. Впоследствии Нацбанк ввел временную администрацию в Белгазпромбанке во главе с Надеждой Ермаковой. Основные акционеры банка – Газпромбанк и ПАО "Газпром" – назвали незаконным назначение белорусской стороной руководителей Белгазпромбанка.

Ситуация с банком обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.

Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.

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