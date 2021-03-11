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Ермакова: в Белгазпромбанк возвращаются клиенты системы Газпрома
11.03.2021 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Председатель правления Белгазпромбанка Надежда Ермакова отмечает, что авторитет и стабильность банка восстанавливаются, возвращаются клиенты системы Газпрома.
Об этом Ермакова заявила в эксклюзивном интервью Sputnik. Это первое интервью, которая она дала после назначения ее председателем правления Белгазпромбанка.
Ситуация с оттоком акционеров из Белгазпромбанка сложилась после событий лета прошлого года. Временная администрация в Белгазпромбанке
"К нам уже возвращаются клиенты системы Газпрома. К примеру, "Газпром трансгаз Беларусь", другие предприятия газовой отрасли. Да и не только они. Следует отметить, что обстановка улучшается. Уходят репутационные риски", – заявила председатель правления.
Она также отметила, что отношения с российским головным банком входят в прежний формат. По словам Ермаковой, российский Газпромбанк в конце февраля открыл своей белорусской "дочке" – Белгазпромбанку –
Кроме этого, по ее словам, в ближайшие дни будет рассмотрен вопрос о том, что откроет лимит и российский Промсвязьбанк.
Ситуация в Белгазпромбанке
Проблемы в Белгазпромбанке начались в июне прошлого года, когда сотрудники департамента финансовой милиции Комитета государственного контроля
Дело передали для расследования в КГБ. Впоследствии Нацбанк
Ситуация с банком обсуждалась на уровне президентов двух стран, глава белорусского государства заверил, что банк продолжит свою работу.
Белгазпромбанк действует в Беларуси с 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской ГТС, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") – 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежит 0,097%.
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По словам главы банка, уже вернулся и обслуживается в банке основной источник ресурсной поддержки со стороны акционеров – "Газпром трансгаз Беларусь".
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