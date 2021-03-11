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Курсы валют в четверг: евро вырос, доллар подешевел
11.03.2021 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США подешевел на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро прибавил в стоимости 0,08%, доллар США упал на 0,45%, а российский рубль укрепился и подрос в цене на 0,23%.
Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 11 марта:
При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Евро и российский рубль прибавили в цене на торгах в четверг, доллар США стал дешевле по отношению к белорусской валюте.
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