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Курсы валют в четверг: евро вырос, доллар подешевел

11.03.2021 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США подешевел на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро прибавил в стоимости 0,08%, доллар США упал на 0,45%, а российский рубль укрепился и подрос в цене на 0,23%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 11 марта: 

  • 1 евро – 3,10 белорусского рубля
  • 1 доллар США – 2,61 рубля
  • 100 российских рублей – 3,52 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Евро и российский рубль прибавили в цене на торгах в четверг, доллар США стал дешевле по отношению к белорусской валюте.
 
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