Курсы валют в четверг: евро вырос, доллар подешевел

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Евро и российский рубль подорожали, доллар США подешевел на торгах в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро прибавил в стоимости 0,08%, доллар США упал на 0,45%, а российский рубль укрепился и подрос в цене на 0,23%.

Нацбанк Беларуси установил следующие курсы по итогам торгов 11 марта:

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,61 рубля

100 российских рублей – 3,52 рубля

При установлении курсов валют банки руководствуются многими факторами. Одним из них является спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.