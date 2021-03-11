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В Европе разворачивается кампания против белорусских облигаций. Впереди - Дания, за ней Австрия и Италия
11.03.2021 16:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. Их похвалил министр иностранных дел Дании. Такие первые результаты кампании НАУ по работе с инвестфондами, которые купили гособлигации Беларуси перед выборами-2020, Народное антикризисное управление озвучило в своем
Об истории с белорусскими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании:
«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже — насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи белорусских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», — рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.
«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали белорусские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», — говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала белорусские гособлигации в начале 2021-го.
«В настоящее время у нас нет белорусских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», — объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод
— Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко.
Позже и датский пенсионный фонд AkademikerPension
Аналогичные компании развернулись и в других странах Европы. Об инициативе, к примеру, написали СМИ Австрии. Die Presse
Der Standard также
В Италии Milano today
Напомним, Народное антикризисное управление начало
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В Европе разворачивается кампания против белорусских облигаций. Впереди - Дания, за ней Австрия и Италия
Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. В Австрии и Италии некоторые СМИ ожидают того же от своих банков и компаний.
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