В Европе разворачивается кампания против белорусских облигаций. Впереди - Дания, за ней Австрия и Италия

Источник материала: Tut.by

Три из четырех датских инвестфонда избавились от гособлигаций Беларуси. Их похвалил министр иностранных дел Дании. Такие первые результаты кампании НАУ по работе с инвестфондами, которые купили гособлигации Беларуси перед выборами-2020, Народное антикризисное управление озвучило в своем телеграм-канале .



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Об истории с белорусскими гособлигациями и датскими инвестфондами рассказали сразу две крупные газеты Дании: Berlingske и Børsen . Среди датских фондов евробондами Беларуси, выпущенными летом 2020 года, обладали четыре компании: Nordea, BankInvest, Jyske Invest и Sparinvest. Три последних от белорусских облигаций отказались.

«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже — насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи белорусских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», — рассказал Мадс Берендт Сондергаард, руководитель отдела ответственных инвестиций фонда BankInvest.

«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали белорусские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», — говорит Расмус Кристиан Могенсен, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest. По его словам, компания продала белорусские гособлигации в начале 2021-го.

«В настоящее время у нас нет белорусских государственных облигаций. Мы начали процесс продажи портфеля евробондов Беларуси после выборов в августе-2020 и в прошлый четверг [материал опубликован 8 марта] мы завершили процесс. Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», — объяснил решение о продаже облигаций Йорген Согаард-Андерсен, генеральный директор Sparinvest.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод похвалил инвестфонды, которые отказались от гособлигаций Беларуси:

— Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко.

Позже и датский пенсионный фонд AkademikerPension заявил , что с 1 апреля исключает Беларусь из списка стран, доступных для вложения денег.

Аналогичные компании развернулись и в других странах Европы. Об инициативе, к примеру, написали СМИ Австрии. Die Presse отмечает , что австрийский Райффайзенбанк Интернэшнл в июне прошлого года участвовал в размещении государственных облигаций Беларуси на сумму 1,4 млрд долларов, хотя на тот момент «два наиболее перспективных кандидата на пост президента уже находились под стражей, были задержания и аресты демонстрантов и журналистов», уже не было иллюзий, что белорусские выборы могут быть свободными и справедливыми. Цитируется и заявление Райффайзенбанк Интернэшнл о том, что банк не имеет отношений с белорусами из санкционных списков, не покупает белорусские гособлигации.

Der Standard также критикует австрийский банк и цитирует члена Координационного совета Павла Латушко и его требование, чтобы белорусская дочка Райффайзенбанка, Приорбанк, разорвал все деловые отношения с белорусскими госбанками.

В Италии Milano today пишет, что инвестиционный фонд, участвовавший в покупке белорусских евробондов, контролируется крупнейшей страховой компанией Италии Generali. «К тому времени в Беларуси уже были нарушены политические права, в частности, арестом блогера Сергея Тихановского, намеревавшегося выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах», — пишет издание.

Напомним, Народное антикризисное управление начало кампанию по работе с инвестфондами, которые перед выборами купили белорусские евробонды на 1,2 млрд долларов. Мы считаем, что деньги с продажи гособлигаций пошли не на рефинансирование внешнего долга, как это было заявлено в проспекте эмиссии, а на репрессии против белорусского народа.