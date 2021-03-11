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В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений
11.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Комплекс зданий одного из старейших детских лагерей Минской области – оздоровительного лагеря им. Заслонова – пытаются продать уже несколько лет. Цена построек все эти годы неуклонно падает. Так, если в прошлом году за лагерь в поселке Бобр Крупского района
На
Потенциальный хозяин лагеря на берегу реки Бобр сможет изменить целевое назначение участка и использовать его для размещения производств, складов, объектов розничной торговли, многофункциональных зданий. Кроме того, на месте лагеря могут появиться жилые дома.
При наличии заявителей аукцион состоится 16 марта. Начальная стоимость объекта — 1102 рубля.
В настоящий момент лагерь им. Заслонова находится на балансе Белорусской железной дороги.
С 1947 по 2013 год в лагере отдохнуло более 50 тысяч детей.
Источник фото: Госкомитет по имуществу
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В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений
Комплекс зданий одного из старейших детских лагерей Минской области – оздоровительного лагеря им. Заслонова – пытаются продать уже несколько лет. Цена...
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