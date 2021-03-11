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В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений

11.03.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Комплекс зданий одного из старейших детских лагерей Минской области – оздоровительного лагеря им. Заслонова – пытаются продать уже несколько лет. Цена построек все эти годы неуклонно падает. Так, если в прошлом году за лагерь в поселке Бобр Крупского района хотели выручить 213 тысяч рублей, то сейчас он выставлен на продажу всего за 1102 рубля.

В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений

На торги, организованные Госкомитетом по имуществу, попало сразу 31 строение общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Все здания предлагаются к продаже единым лотом. Среди объектов – деревянные и кирпичные домики для проживания детей и персонала, столовая, медпункт, фитобар и другие постройки. Здания и сооружения расположены на земельном участке общей площадью 5 гектаров. Их новый собственник получит в аренду на 50 лет. На территории имеется электроснабжение, водоснабжение и собственная котельная.

В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений
В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений

Потенциальный хозяин лагеря на берегу реки Бобр сможет изменить целевое назначение участка и использовать его для размещения производств, складов, объектов розничной торговли, многофункциональных зданий. Кроме того, на месте лагеря могут появиться жилые дома.

При наличии заявителей аукцион состоится 16 марта. Начальная стоимость объекта — 1102 рубля.

В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений

В настоящий момент лагерь им. Заслонова находится на балансе Белорусской железной дороги.

С 1947 по 2013 год в лагере отдохнуло более 50 тысяч детей.

Источник фото: Госкомитет по имуществу

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Теги: Могилев
 
 
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