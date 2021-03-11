В Минской области за тысячу рублей продается детский лагерь на берегу реки: 5 гектаров земли и 3 десятка строений

Источник материала: realt.by

Комплекс зданий одного из старейших детских лагерей Минской области – оздоровительного лагеря им. Заслонова – пытаются продать уже несколько лет. Цена построек все эти годы неуклонно падает. Так, если в прошлом году за лагерь в поселке Бобр Крупского района хотели выручить 213 тысяч рублей, то сейчас он выставлен на продажу всего за 1102 рубля.



На торги , организованные Госкомитетом по имуществу, попало сразу 31 строение общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. Все здания предлагаются к продаже единым лотом. Среди объектов – деревянные и кирпичные домики для проживания детей и персонала, столовая, медпункт, фитобар и другие постройки. Здания и сооружения расположены на земельном участке общей площадью 5 гектаров. Их новый собственник получит в аренду на 50 лет. На территории имеется электроснабжение, водоснабжение и собственная котельная.





Потенциальный хозяин лагеря на берегу реки Бобр сможет изменить целевое назначение участка и использовать его для размещения производств, складов, объектов розничной торговли, многофункциональных зданий. Кроме того, на месте лагеря могут появиться жилые дома. При наличии заявителей аукцион состоится 16 марта. Начальная стоимость объекта — 1102 рубля.