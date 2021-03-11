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Второй банк Беларуси возобновил выдачу кредитов на жилье

11.03.2021 17:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Приорбанк спустя полгода возобновил выдачу потребительских кредитов, а также кредитов на жилье, рассказали Sputnik в пресс-службе финансового учреждения.

"С 11 марта уже можно брать кредиты", – сообщила пресс-секретарь "Приорбанка" Дарья Петрович.

С четверга по ставке 19% годовых можно оформлять:

  • потребительские кредиты
  • кредиты на покупку нового или б/у авто
  • кредиты на рефинансирование кредитов других банков, а также договоров лизинга
  • кредитную карточку
  • овердрафт

Также банк начал выдавать кредиты на строительство квартир, а также их приобретение на вторичном рынке. Срок – 5 лет. Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования и сейчас составляет 14,68% годовых. Сумма кредита, на которую можно рассчитывать, – от 10 до 373,5 тысячи рублей. Кроме того, банк продолжает программу кредитования "Зеленая экономика" по такой же ставке: она включает в себя покупку товаров, использование которых сократит расходы тепло-, электроэнергии и водных ресурсов.

"Например, кредит можно взять на покупку окон, балконных рам, входных дверей, систем отопления, бойлеров, утеплителей фасада и так далее", – говорят в банке.

Напомним, 1 февраля 2021 года выдачу кредитов на покупку вторичного жилья возобновил Беларусбанк. "Ипотеку Экспресс" предоставляют сроком до 20 лет. Процентная ставка – 21% годовых. Также в начале марта Беларусбанк стал выдавать кредиты на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до 5 лет. Процентная ставка составляет 25% годовых, а при подаче заявки через веб-сайт банка, мобильный банкинг, контакт-центр, инфокиоск – 24%.

 
Теги: Минск
 
 
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Взять деньги на строительство новой недвижимости или покупки квартиры на "вторичке" нельзя было с 8 сентября 2020 года.
 
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