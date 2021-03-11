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Минфин готов снова повысить ставки НДС и акцизов

11.03.2021 18:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 мар – Sputnik. Министерство финансов Беларуси может рассмотреть вопрос о повышении отдельных акцизов и ставки налога на добавленную стоимость, сообщил в интервью газете "Республика" глава ведомства Дмитрий Кийко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Что касается вопроса о повышении ставок налогов, в первую очередь косвенных – НДС и акцизов, он может быть рассмотрен в случае недостаточности мер бюджетной консолидации", – сказал министр.

Он также отметил, что на данный шаг власти страны могут пойти, если одновременно будет проводиться совершенствование механизма взимания основных налогов.

Кийко привел пример: при поэтапном отказе от ограничений для принятия к вычету НДС плательщики смогут высвободить определенные оборотные средства.

Министр заверил, что повышение НДС и акцизов будет возможно лишь после тщательного анализа ситуации в экономике страны и последствий такого решения.

Напомним, в республике с 1 января начал действовать обновленный Налоговый кодекс. В нем на отдельные импортные продукты и детские товары ставка НДС увеличена до 20%. Кроме того, введена 10-процентная ввозная ставка НДС на некоторые медицинские изделия и лекарства. Кроме того, повышен налог на прибыль мобильных операторов, введен транспортный налог, увеличен налог для ИП, парикмахеров, репетиторов и переводчиков.

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Теги: Минск
 
 
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Министр заверил, что повышение налогов возможно лишь после анализа ситуации в экономике страны и последствий такого решения.
 
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