Кредиты на недвижимость снова выдает Приорбанк

О возобновлении выдачи кредитов на недвижимость с 11 марта сообщил Приорбанк. Об этом сообщается на сайте банка.

Том предлагается три варианта займов – на покупку новостроек, жилья на вторичном рынке с процентной ставкой 14,68% годовых. Ставка состоит из ставки рефинансирования плюс 6,93 процентного пункта.

Определен срок, на который выдаются кредиты – 5 лет.

В двух случаях, пояснили в банке, платежи со временем уменьшаются, а в третьем остаются неизменными. Нужны залог и поручители.

В каждом варианте предусматривается внесение 20% стоимости из собственных средств. Таким образом, если квартира стоит 120 тысяч рублей, максимальная сумма, выдаваемая банком, составит 96 тысяч (80%). Покупатель должен внести 24 тысячи рублей (это без процентов).

Кредит можно взять на сумму от 10 тыс. до 373,5 тыс. рублей.

Принимать заявки на кредиты Приорбанк прекратил с 8 сентября. На тот момент кредитование физлиц приостановили 14 банков из 24.

При расчете возможной суммы кредита на покупку или строительство жилья Приорбанк учитывает доход обоих супругов. Возможен учет доходов близких родственников. Кроме того, может учитываться не только заработная плата, но и иные источники дохода.

Ранее в «Беларусбанке» сообщили, что с февраля снова можно будет брать кредиты на жилье по ставке 21%. Этот процент получается при увеличении ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси на 13,25 процентных пункта. Выдачу таких кредитов в банке прекратили в мае 2020 года.