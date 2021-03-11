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МИД Беларуси предложил польскому консулу в Гродно покинуть страну
11.03.2021 19:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов,
«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — сообщили в ведомстве.
Белорусская сторона подчеркнула, что принципиальная позиция о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной.
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11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.
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