МИД Беларуси предложил польскому консулу в Гродно покинуть страну

Источник материала: Tut.by

11 марта в МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского. Польской стороне вручили ноту с предложением руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно покинуть территорию Беларуси в течение 48 часов, сообщили в МИД Беларуси.



Фото: МИД Беларуси

«В связи с чрезмерным, асимметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Е. Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно», — сообщили в ведомстве.

Белорусская сторона подчеркнула, что принципиальная позиция о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной.