«По варианту 2010 года». Жена Николая Статкевича рассказала, в чем его обвиняют

Источник материала: Tut.by

Николая Статкевича, вероятнее всего, обвинили в организации массовых беспорядков. Об этом TUT.BY рассказала супруга политика Марина Адамович.



Николай Статкевич и Марина Адамович. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, напомним, стало известно, что завершено расследование уголовного дела «в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения „Народная грамада“ Николая Статкевича и приближенных к ним лиц». Как сообщил Следственный комитет, Тихановскому предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса.

При этом, какие статьи вменяют политику Николаю Статкевичу и кто входит в круг «приближенных лиц», в СК не сообщили. На вопрос TUT.BY, какие обвинения в итоге предъявлены оппозиционеру, в пресс-службе ведомства отметили, что вся информация, которую Следственный комитет пожелал донести до общественности, опубликована в пресс-релизе, посвященному Сергею Тихановскому. Адвокат Николая Статкевича также не смог сообщить, какие обвинения в итоге предъявлены его подзащитному, — он связан подпиской о неразглашении.

— Могу сказать вам с большой долей вероятности, что Николаю переквалифицировали статью. Он мне дословно передал: «Они пошли по варианту 2010 года». Это значит, переквалифицировали обвинение с части 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках, до 8 лет лишения свободы) на «более тяжелую» часть первую этой же статьи (Организация массовых беспорядков до 15 лет лишения свободы).

Марина Адамович говорит, что точно не знает, сколько статей в итоге оставили ее мужу. Первоначально Статкевичу, напомним, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В декабре стало известно, что обвинение «утяжелили», добавив ч. 2 ст. 293.

— В связи с тем, что у Николая непогашенная судимость — переквалификация на более тяжкое обвинение — это очень трагично и по срокам, и по другим последствиям, — отмечает Марина Адамович.

Что за непогашенная судимость

В 2010 году кандидат в президенты Николай Статкевич был задержан после жесткого разгона площади.

Политика обвинили в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК). Он получил шесть лет колонии усиленного режима. Статкевича признали политзаключенным белорусские и международные правозащитники, а также страны Запада.

Вскоре Статкевич остался одним из последних политзаключенных, которые не писали прошение о помиловании на имя президента и, соответственно, продолжали сидеть. Его освобождения требовали США и Евросоюз и отказывались снимать санкции, пока Статкевич и остальные политзаключенные не выйдут на свободу.

В 2015 году Александр Лукашенко перед очередными выборами подписал указ о помиловании Статкевича и еще пяти активистов оппозиции.

Однако из-за того, что преступление, которое вменяли Статкевичу, относится к группе особо тяжких, судимость считается неснятой 8 лет после освобождения, то есть до 2023 года.

Из-за непогашенной судимости ЦИК отказался регистрировать инициативную группу Николая Стакевича для участия политика в президентской избирательной кампании 2020 года.

Самого политика задержали 31 мая 2020 года, когда он направлялся на Комаровский рынок на пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты Светланы Тихановской, Валерия Цепкало, Виктора Бабарико и Николая Козлова. Политика арестовали на 15 суток за участие в несанкционированной акции протеста. Позже срок содержания Статкевича под стражей продлевали. 8 июля адвокат политика сообщил , что Статкевичу предъявлено обвинение в организации или активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.