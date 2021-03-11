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«По варианту 2010 года». Жена Николая Статкевича рассказала, в чем его обвиняют
11.03.2021 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николая Статкевича, вероятнее всего, обвинили в организации массовых беспорядков. Об этом TUT.BY рассказала супруга политика Марина Адамович.
Сегодня, напомним, стало известно, что завершено расследование уголовного дела «в отношении блогера Сергея Тихановского, лидера незарегистрированного объединения „Народная грамада“ Николая Статкевича и приближенных к ним лиц». Как сообщил Следственный комитет, Тихановскому
При этом, какие статьи вменяют политику Николаю Статкевичу и кто входит в круг «приближенных лиц», в СК не сообщили. На вопрос TUT.BY, какие обвинения в итоге предъявлены оппозиционеру, в пресс-службе ведомства отметили, что вся информация, которую Следственный комитет пожелал донести до общественности, опубликована в пресс-релизе, посвященному Сергею Тихановскому. Адвокат Николая Статкевича также не смог сообщить, какие обвинения в итоге предъявлены его подзащитному, — он связан подпиской о неразглашении.
— Могу сказать вам с большой долей вероятности, что Николаю переквалифицировали статью. Он мне дословно передал: «Они пошли по варианту 2010 года». Это значит, переквалифицировали обвинение с части 2 ст. 293 (Участие в массовых беспорядках, до 8 лет лишения свободы) на «более тяжелую» часть первую этой же статьи (Организация массовых беспорядков до 15 лет лишения свободы).
Марина Адамович говорит, что точно не знает, сколько статей в итоге оставили ее мужу. Первоначально Статкевичу, напомним, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). В декабре стало известно, что обвинение «утяжелили», добавив ч. 2 ст. 293.
— В связи с тем, что у Николая непогашенная судимость — переквалификация на более тяжкое обвинение — это очень трагично и по срокам, и по другим последствиям, — отмечает Марина Адамович.
Что за непогашенная судимость
В 2010 году кандидат в президенты Николай Статкевич был задержан после жесткого разгона площади.
Политика обвинили в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК). Он
Вскоре Статкевич остался одним из последних политзаключенных, которые не писали прошение о помиловании на имя президента и, соответственно, продолжали сидеть. Его освобождения требовали США и Евросоюз и отказывались снимать санкции, пока Статкевич и остальные политзаключенные не выйдут на свободу.
В 2015 году Александр Лукашенко перед очередными выборами подписал
Однако из-за того, что преступление, которое вменяли Статкевичу, относится к группе особо тяжких, судимость считается неснятой 8 лет после освобождения, то есть до 2023 года.
Из-за непогашенной судимости ЦИК
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- В связи с тем, что у Николая непогашенная судимость - переквалификация на более тяжкое обвинение - это очень трагично и по срокам и по другим последствиям, -...
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